بإطلالة جذابة.. تارا عماد برفقة إدوارد وابنه في أحدث ظهور

شاركت الفنانة،تارا عماد، جمهورها بأحدث ظهور، ونشرت صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت عماد بإطلالة جذابة برفقة الفنان ادوارد و ابنه، مما نال إعجاب متابعيها.

ويعقد فريق عمل فيلم “المطاريد”، الذي تشارك فيه تارا عماد، جلسات عمل يومية وبروفات من أجل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم، وإياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، ومحمود السيسي، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.