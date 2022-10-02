عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. تارا عماد برفقة إدوارد وابنه في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة،تارا عماد، جمهورها بأحدث ظهور، ونشرت صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت عماد بإطلالة جذابة برفقة الفنان ادوارد و ابنه، مما نال إعجاب متابعيها.

إطلالة جذابة من تارا عماد في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

ويعقد فريق عمل فيلم “المطاريد”، الذي تشارك فيه تارا عماد، جلسات عمل يومية وبروفات من أجل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم، وإياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، ومحمود السيسي، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

انستجرام إطلالة جذابة احمد حاتم التواصل الاجتماعي حسن مالك أحدث ظهور محمود حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

ترشيحاتنا

الهجرة: عرض خاص للمصريين المقيمين بدولة الإمارات.. تفاصيل

اليوم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 3»|أبرز عناوين صباح البلد

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دراو المركزى في أسوان

أحجام مرورية بـ كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الأحد 2 أكتوبر

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

سعر أشهر سيارة هاتشباك في مصر موديل 2022 | صور      

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. إليك أفضل طرق الإقلاع عن التدخين

مع عودة المدارس.. طريقة عمل "دونتس" سهل

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

فيديو

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ