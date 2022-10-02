بإطلالة كلاسيكية .. دارين حداد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت دارين في الصور بإطلالة جذابة كلاسيكية ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.



وتعرض حاليا دارين حداد مسرحيتها الجديدة "مانجة هندي" على مسرح جلال الشرقاوي، وتقدم دارين في المسرحية عدد من الاستعراضات.



المسرحية بطولة دارين حداد، أحمد سلامة، ياسر الطوبجي، حمدي الوزير، محمود عزب، حامد مرزوق، رفيق القاضي، وائل عوني، نادية سلامة، نور فرحات، محمد الفخراني، تأليف أيمن العوضي ،موسيقى وألحان عصام إسماعيل، ديكور محمد الغرباوي.