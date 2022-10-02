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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون بين القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي في التدريب المهني بالأقصر

صدى البلد

عقد مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر السيد السنجابي إجتماعا تنسيقيا مع مانج جونيجا  نائب الرئيس التنفيذى لبرنامج الاغذية العالمى " WFP "، وذلك بمبنى الارشاد الزراعى بمدينة الاقصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي.    

ونقل مدير المديرية  تقدير وشكر وزير القوى العاملة حسن شحاته على التعاون المثمر بين الوزارة والبرنامج المتمثل فى محافظة الاقصر بمركز التدريب المهنى بالطود، مشيراً إلى أن التعاون أسفر عن تخريج عدد كبير من المتدربين  خلال العام التدريبى المنصرم تحت اشراف وتنفيذ مديرية القوى العاملة بالاقصر على مهن الطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والخياطة والتفصيل.

وأكد السنجابي حرص الدولة  على تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، واهداف التنمية  المستدامة من خلال السبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة بتوفير الحياة الكريمة لكافة الشعب المصرى وتوفير فرص عمل لائقة وإعادة التاهيل المهنى والإرشاد والتوجيه المهنى للشباب الباحث عن فرصة عمل للالتحاق بسوق العمل من خلال تدريبهم على مهن يحتاجها  سوق العمل، منوهاً إلى أن مركز التدريب المهني "بالطود" التابع لمديرية القوى العاملة بالاقصر متوفر به التدريب على تلك المهن لأبناء المحافظة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم وتغيير نظراتهم لرسم مستقبلهم وإعطائهم دورات تدريبىة من خلال التدريب في مجال ريادة الأعمال وحث المتدربين على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومتابعة الشباب المتدربين بعد انتهاء العملية التدريببة .

من جانبه أعرب نائب الرئيس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمي عن ثقته فى الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرة "حياة كريمة" التى يعمل من خلالها البرنامج فى عدة محافظات فى كافة القطاعات والوزارات المختلفة بتوفير الدعم اللازم لصغار المزارعين والمهنيين، واستعرض عمل البرنامج فى أكتر من ١٠٠ دولة على مستوى العالم وتقديم الدعم اللازم للشباب الباحث عن  فرصة عمل أملا فى جنى ثمار التعاون المشترك بين البرنامج  والدولة المصرية .

وحضر اللقاء من جانب المديرية نجوى محمد مدير ادارة التشغيل بالمديرية،و زينب مصطفى مدير مكتب مدير المديرية، وطه عبده العلاقات العامة بالمديرية.

 ومن جانب برنامج الأغذية: أمانى عبد الأحد مدير البرامج ببرنامج الأغذية العالمى، وإبراهيم مسئول ببرنامج الاغذية العالمى، وريمون اسحق منسق المشروع بمحافظة الأقصر.

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