محافظ السويس يفتتح مدرستين للتعليم الأساسى فى بداية العام الدراسي

افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، مدرستى نجيب محفوظ بحى عتاقة ، الشهيد عمرو طاهر، بحى السويس للتعليم الاساسى، اليوم الأحد، فى اول إيام العام الدراسى الجديد .

رافقه الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس علي مشعل مدير إدارة شمال السويس التعليمية وانور فتح الباب مدير إدارة جنوب السويس التعليمية و الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس و الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس .وحاتم جاد الرب مدير إدارة القوي العاملة بالسويس



وبدأ المحافظ بافتتاح مدرسة نجيب محفوظ لتعليم الاساسى والتى تحتوى على ١١ فصل وتتضمن مراحل رياض اطفال و ابتدائى واعدادي و أجرى " صقر" جولة فى الفصول وأشاد بانتظام الدراسة وتجهيزات الموجودة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

فيما افتتح المحافظ أعمال التطوير بمدرسة الشهيد عمرو الطاهر لتعليم الاساسى " مدرسة الحرية سابقا " بمنطقة زرب بحى السويس والتى يتواجد فيها ٢٢ فصل وتحتوي على ٣ مراحل رياض اطفال و ابتدائى واعدادي.

ومن جانبه قال اللواء عبدالمجيد صقر، أن المحافظة وفرت كل سبل والامكانيات من أجل توفير مناخ مناسب لبداية العام الدراسى الجديد، لافتا ان المحافظة حصلت على موافقة لانشاء مبنى ملحق بمدرسة نجيب محفوظ لتقليل الكثافة فى الفصول.

وأضاف محافظ السويس أن هذا يأتي في إطار الاحتفالات بانتصارات اكتوبر مشيرا الي أن المحافظة وفرت أتوبيسات لنقل الطلاب يوميا من مدرسة حمزة بن عبدالمطلب، للتعليم الأساسي بقرية الرائد إلى مدرسة يوسف السباعي بقرى شباب الخريجين بحي فيصل لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدرسة، مع توجيه هيئة الأبنية التعليمية بالانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير لعودة الطلاب مرة أخرى، بالإضافة الى توفير ميني باص لنقل الطلاب والمعلمين بمدرسة عيون موسي للتعليم الاساسي شرق القناة، للتيسير على الطلاب لحين الانتهاء من صيانة المدرسة.