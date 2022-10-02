مصطفى محرم يكذب جمال عبدالحميد بسبب ريا وسكينة: حضرتك تعرف تكتب أصلا

نشر المؤلف حسين مصطفى محرم، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يكذب فيه تصريحات المخرج جمال عبد الحميد عن مسلسل ريا وسكينة.

وقال حسين مصطفى محرم: "الأستاذ المخرج جمال عبد الحميد هو حضرتك عشان تعمل تريند تطلع تقول إنك اللي كتبت مسلسل ريا وسكينة، وهو حضرتك تعرف أصلا تكتب مسلسل بمستوى ريا وسكينة ولا تعرف تكتب بحرفية سيناريست كبير زي مصطفي محرم؟".

وأضاف حسين مصطفى محرم: “ومين كان هيسمحلك؟ هل المنتج الكبير جمال العدل كان هيسمحلك؟ ولا والدى كان هيسمح إن حد يكتبله؟ ولما حضرتك شاطر أوي في الكتابة كده ليه ماشفناش أي عمل ناجح من تأليف حضرتك؟.. أستاذ جمال عبد الحميد حضرتك"……" ”.

جمال عبد الحميد

وكان علق جمال عبد الحميد على مسلسل “ريا وسكينة” قائلا : "المسلسل كان بالنسبة لي مرفوض بعد ما شفت السيناريو، وسامي العدل قالي اقرأ الكتاب اللي مكتوب منه السيناريو، وكان للكاتب صلاح عيسى وقريته، وقابلت صلاح عيسى وهو حد مثقف ومدرك وواعي جدا الله يرحمه، وقلتله أنا هاخد الحوار وأخدت تفاصيله وعملتها مسلسل، وكتبت المسلسل بناء على اللي كاتبه صلاح عيسى، وكنت فرحان إني بعمل شغل لصلاح عيسى وأنا اللي كتبت السيناريو بتاعه للآخر.

جمال عبد الحميد وأحمد السقا

كشف المخرج جمال عبد الحميد، عن حديثه الجانبي مع الفنان أحمد السقا، خلال تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما، قائلا: “هو ابني اللي أنا مطلعه.. وأنا مقدمه منذ الصغر وكان لسه طالب فى المعهد”، مشيرا إلى أنه استوقفه؛ لأنه لم يره منذ فترة طويلة.

وأضاف “عبد الحميد” خلال حواره ببرنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “cbc”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: “هناك الكثير من الفنانين الذين قدمتهم.. مثل أحمد عز وكنت حزينا أنه لم يأتِ للمهرجان وكريم عبد العزيز.. وهناك الكثير من الفنانين الذين أحبهم، والآن أصبحوا نجوما”، موضحا أن أول دور لأحمد السقا كان من خلال مسلسل علي بابا والـ40 حرامي، وكان بطولة الفنان يحيي الفخراني.

وتابع أنه قدم العديد من الوجوه الجديدة، مثل: أحمد السقا ومني زكي وأحمد عز، لافتا إلى أن أهم شيء فى حياته في المونتاج، وعلمه العديد من الأشياء، وكيفية العمل فى المجال الفني، معقبا: “تعلمت التركيبة الخاصة بالموسيقي.. وعلشان كدا كانوا بيسموني الجوكر لأني كنت بعمل دعايا وأغاني ومسرح قبل دخول الدراما”.