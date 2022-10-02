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تفاصيل حادث مدرسة المعتمدية بالجيزة.. تغطية خاصة

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع "صدى البلد" تسنيم خيري

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” الإخباري تسنيم خيري، تغطية حول حادث مدرسة المعتمدية بمحافظة الجيزة. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مسئولي مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في مدينة كرداسة بالجيزة بانهيار سور سلم خرساني على طالبات المدرسة في أول يوم دراسي، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوات الأمن لفحص البلاغ. 

وتبين من الفحص الأولي أن سور سلم انهار جزء منه، ما أدى لإصابة عدد من الطالبات إصابات طفيفة، وتجري قوات الأمن إجراء التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود حالات إصابات أخرى من عدمه. 

وفي هذا الفيديو، يرصد موقع “صدى البلد” تفاصيل الأزمة.

حادث مدرسة المعتمدية مدرسة المعتمدية الإعدادية تسنيم خيري

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