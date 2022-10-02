استدامة الإنتاج الزراعي تحت ظروف التغيرات المناخية ندوة بجامعة عين شمس الثلاثاء

تقام بمعهد البحوث الزراعية في المناطق القاحلة

ينظم معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " استدامة الانتاج الزراعي تحت ظروف التغيرات المناخية... جهود الجامعة للتحول لجامعة الخضراء" .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة البحيري عميد المعهد، الدكتورةغادة خير الله وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر الجابري وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بعد غد الثلاثاء الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة مناقشات المعهد.

يحاضر في الندوة د. أيمن فريد أبو حديد أستاذ الخضر المتفرغ والمشرف علي قسم تكنولوجيا الزراعة المحمية في المناطق القاحلة بالمعهد ووزير الزراعة الأسبق.