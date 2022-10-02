مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ، إيمان عبد اللطيف، فيديو عن اول ٤٨ ساعة دراسة شهدت أزمات ووفاة معلمين وحرائق داخل بعض المؤسسات التعليمية

ونستعرض أهم الأحداث واغربها علي مدار اول ٤٨ ساعة من العام الدراسي الجديد.

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام،إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، يفيد بوفاة المعلمة، أنديرا غاندي عبد الحميد معلمة لغة عربية، بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية، إثر حادث سيارة، أثناء توجهها إلى المدرسة لأداء عملها.



وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ، جميع أعضاء النقابة الفرعية بدسوق برئاسة حسن الشيمى وأعضاء اللجنة النقابية بالتوجه إلى المستشفى ومركز الشرطة لمتابعة إنهاء إجراءات الدفن وحضور المراسم وتقديم واجب العزاء ، ومتابعة القضية لمعاقبة المتسبب فى وفاة المعلمة.