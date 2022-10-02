عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ، إيمان عبد اللطيف، فيديو عن اول ٤٨ ساعة دراسة  شهدت أزمات ووفاة معلمين وحرائق داخل بعض المؤسسات التعليمية
ونستعرض أهم الأحداث واغربها علي مدار اول  ٤٨ ساعة من العام الدراسي الجديد. 

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى…

شاهد الفيديو:

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام،إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، يفيد بوفاة المعلمة، أنديرا غاندي عبد الحميد معلمة لغة عربية، بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية، إثر حادث سيارة، أثناء توجهها إلى المدرسة لأداء عملها.


وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ، جميع أعضاء النقابة الفرعية بدسوق برئاسة حسن الشيمى وأعضاء اللجنة النقابية بالتوجه إلى المستشفى ومركز الشرطة لمتابعة إنهاء إجراءات الدفن وحضور المراسم وتقديم واجب العزاء ، ومتابعة القضية لمعاقبة المتسبب فى وفاة المعلمة.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

موضوعات متعلقة

طفلتنا للبيع ! .. حكاية أبشع إعلان على الفيسبوك

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

ترشيحاتنا

طارق حامد وحجازي أساسيان.. التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والنصر بالدوري السعودي

لن يبقى دون رد.. الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالانتقام لعناصره في زهدان

لغة الجسد تكشف حقيقة مرض بوتين.. تفاصيل

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

مناشدة عاجلة من محلية النواب للحكومة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

تخفيض 50% على تذاكر القطارات.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم في القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض.. فساتين زفاف سالي عبدالسلام تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

مرض مؤلم| اكتشف أعراض الحزام الناري وأفضل طرق علاجه

بعد سعر فستانها في صاحبة السعادة.. مبلغ صادم لإطلالة ياسمين صبري الأخيرة|شاهد

بالريش.. سلمى أبو ضيف تثير ضجة في أحدث ظهور

فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

طفلتنا للبيع ! .. حكاية أبشع إعلان على الفيسبوك

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

فوضى وضحايا .. أحداث شغب في مباراة ديربي إندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ