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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: الساحل الشمالي يجذب السائح الخليجي.. إشغالات الفنادق تقفز إلى 50%

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص في السياحة العربية، أن الساحل الشمالي ومدينة العلمين يشهدان انتعاشًا ملحوظًا في الحركة السياحية خلال موسم صيف 2026، خاصة مع تزايد أعداد السائحين القادمين من دول الخليج، في ظل التطور الكبير الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح إدريس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المؤشرات الحالية تعكس نموًا واضحًا في حركة السياحة الوافدة، مدعومًا بتشغيل خطوط طيران خليجية جديدة إلى مطار العلمين، وهو ما يسهم في تسهيل وصول السائحين وزيادة معدلات الإقبال على المقصد السياحي المصري.

رحلات طيران جديدة تدعم الموسم الصيفي

وقال إن شركة «فلاي ناس» السعودية بدأت تشغيل رحلاتها إلى مطار العلمين مبكرًا هذا العام، إلى جانب استمرار تشغيل رحلتين أسبوعيًا من البحرين، فضلاً عن انطلاق رحلات من دبي، مع استعداد شركات طيران سعودية أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد للطيران، لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة، رغم التحديات والأوضاع الإقليمية.

وأكد أن زيادة الرحلات الجوية تمثل مؤشرًا قويًا على تنامي الطلب على الساحل الشمالي كوجهة سياحية مفضلة لدى السائح الخليجي.

الساحل الشمالي يغير خريطة السياحة الخليجية

وأوضح إدريس أن السائح الخليجي، خاصة من أصحاب الإنفاق المرتفع، كان يتجه في السابق إلى المقاصد الأوروبية الشهيرة مثل ماربيا وسانتوريني وميكونوس، إلا أن الساحل الشمالي استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يغير هذه المعادلة، بعدما أصبح يقدم تجربة سياحية متكاملة تضاهي أبرز الوجهات العالمية.

وأضاف أن الطفرة الكبيرة في البنية التحتية، وتنوع الأنشطة الترفيهية، وتطور السياحة الليلية، إلى جانب تنظيم الفعاليات الكبرى وعلى رأسها مهرجان العلمين، ساهمت جميعها في رفع جاذبية المنطقة أمام السياح العرب.

 

قفزة كبيرة في نسب إشغال الفنادق

وكشف عضو غرفة شركات السياحة أن نسبة النزلاء الخليجيين في فنادق الساحل الشمالي ارتفعت بصورة كبيرة، بعدما كانت تقل عن 10% قبل جائحة كورونا، لتصل حاليًا إلى ما بين 40 و50%، وهو ما يعكس التحول الكبير في خريطة السياحة العربية الوافدة إلى مصر.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الجهود المبذولة لتطوير المقاصد السياحية المصرية، وتعزيز مكانة الساحل الشمالي ومدينة العلمين كوجهتين سياحيتين رئيسيتين على خريطة السياحة الإقليمية، بما يدعم القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال الموسم الصيفي الحالي.

الساحل الشمالي مدينة العلمين موسم صيف 2026

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