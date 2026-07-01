185 الف دولار و 100 الف درهم .. القصة الكاملة لسرقة مني واصف

القت وزارة الداخلية بسوريا، القبض علي شخصان، قام بسرقة منزل الفنانة الكبيرة مني واصف، منذ ما يقرب من شهر.

وكانت المسروقات التي اكتشفت الفنانة مني واصف سرقتها، 185 ألف دولار أميركي، و100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى كمية من المجوهرات والذهب كانت محفوظة داخل المنزل.

واكتشفت مني واصف السرقة قبل عيد الاضحي الماضي، حيث كانت في رحلة الي لبنان، وحين عادت من المنزل، وجدت اثار فوضي.

معلومات عن مني واصف

وتعتبر مني واصف ممثلة سورية قديرة ولدت في 1 فبراير 1942 في دمشق. بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء وانطلقت بالتمثيل على المسرح والتلفزيون.

شاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام التي يقدر عددها بحوالي 180 عملاً. حصلت منى واصف على العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرتها، كما شغلت منصب نائب رئيس اتحاد الأدباء (1991-1995) وعُينت سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة عام 2002.

نجاح الزير سالم

حققت النجمة منى واصف نجاحًا كبيرًا في دور الملكة جليلة في مسلسل “الزير سالم” عام 1971، ثم شهادة لها نقطة تحول نوعية في مشوارها الفني خلال تعاملها مع المخرج مصطفى العقاد حيث اختارها لأداء دور هند بنت عُتْبَة، مقدمة لها الشهرة داخل وخارج سوريا.

مني واصف.. والتصالح مع العمر

تعتبر منى واصف متصالحة مع عمرها ومستمرة في إبداعاتها الفنية حيث تواصل تقديم العديد من الأعمال الكوميدية والدرامية ليس فقط في التلفزيون، بل أيضًا على المسرح والسينما.

قدمت مني واصف أعمالًا كثيرةً وحفرت في ذاكرة المشاهد صورة الأم الحنون والسيدة القوية القادرة على تحمل أشد المصائب.

بداية حياتها من المسرح

كانت بدايتها عارضة أزياءٍ في سوريا بعد ذلك انتقلت إلى المسرح لتبدأ حياتها المهنية كممثلة مسرحية، حيث شاركت في العديد من المسرحيات لكبار الكتّاب العرب والعالميين، ثمَّ عملت في السينما والتلفزيون، وكان أبرز أعمالها السينمائية ظهورها بدورٍ رئيسي في فيلم “الرسالة” بشخصية هند بنت عتبة، بالإضافة إلى الكثير من الأدوار المهمة والمميزة التي قدمتها في الدراما التلفزيونية.





