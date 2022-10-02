"بنت البلد" ترصد جهود مؤسسة نبض الحياة في توصيل المياه للقرى الأكثر احتياجًا

تحدث عبد العزيز رضا المدير التنفيذي لـ مؤسسة نبض الحياة، عن جهود مؤسسة نبض الحياة في توصيل المياه للقري الأكثر احتياجا.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " بنت البلد" مع الإعلامية نشوي مصطفي والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد": “مؤسسة نبض الحياة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية”.

وأشار إلى أن الإنفاق والتصدق في سبيل الله يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى ويمحو الخطايا للعبد ويقيه من النار، ويستظل العبد في ظل صدقته يوم القيامة، كما أنها تُعالج الأمراض البدنية والقلبية وتدفع أنواعًا مختلفة من البلاء.

