طارق حامد وحجازي أساسيان.. التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والنصر بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة النصر في إطار الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وشهد التشكيل تواجد أحمد حجازي وطارق حامد أساسيان منذ بداية اللقاء.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:.

جروهي - بامسعود – أحمد حجازي - هوساوي - حمدان الشمرانى - الناشري – طارق حامد - برونو هنريكى - كورنادو - العبود – عبدالرزاق حمدالله.

بينما جاء تشكيل فريق النصر كالتالي:.

اوسبينا - سلطان الغنام - عبدالإله العمري - الفارو - كونان - جوستافو - الصليهم - سامى النجعي - تاليسكا - عبدالرحمن غريب - فنسنت ابو بكر.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق النصر المركز الرابع برصيد 9 نقاط، من جدول ترتيب الدوري السعودي.