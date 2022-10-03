الدولار يضرب الذهب.. خبراء الاقتصاد يحللون علاقة الذهب بالدولار وأسباب التراجع العالمي.. وخبير: التنبؤ بالأسعار مسألة صعبة

رشاد عبده: الحرب الروسية سبب في ارتفاع الذهب.. والانخفاض متوقف على حالتين

خبير: التنبؤ بحركة أسعار الذهب الفترة القادمة صعب.. والدولار عدوه الأول

محمد كيلاني: المواطن يتجه حاليا نحو الدولار علي الرغم من أنه عملة وليس سلعة

شهدت أسعار المعادن والنفط والمحاصيل الزراعية ارتفاعا كبير منذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية على الأراض الأوكرانية فى فبراير الماضي، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد العالمي وزيادة الموجات التضخمية فى البلدان، والتى دفعت البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة على عملاتها لمكافحة التضخم.

و استطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد في العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميا و محليا، توقعاتهم للأسعار الفترة القادمة، وعلاقتها بأسعار الدولار.

و جاءت آرائهم كالتالي...

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن سوء الأوضاع في أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم، هو ما يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب.

آثار الحرب الروسية

وأضاف الدكتور رشاد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أسعار الذهب ترتبط بالأحداث السياسية، فطالما يعاني العالم من حروب أو مشكلات، ترتفع أسعار الذهب، والعكس صحيح، وذلك لأن الذهب يعتبر الملاذ الآمن لاستثمار الأموال في وقت الصراعات، فيزداد الطلب عليه، ومن ثم يرتفع سعره.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن انخفاض أسعار الذهب، يحدث في حالة استقرار الأوضاع السياسية، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إغراء الدولار للمستثمرين فيقدمون على بيع الذهب وشراء الدولار، وبالتالي ترتفع أسعار الدولار، وتتراجع أسعار الذهب.

و من جانبه قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، بدأنا منذ وقت قريب نشهد أوضاع مختلفة لمؤشر الذهب، خاصة أن مسألة العرض والطلب عليه بدأت تأخذ منحنى مختلف.

العلاقة بين الدولار و الذهب

و أضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عدو الذهب الأول هو الدولار، فالعلاقة بينهما عكسية، فكلما ارتفعت أسعار صرف الدولار، تنخفض أسعار الذهب، و العكس صحيح، ولكن في ظل اضطراب الطلب على الذهب، وتحول الدولار لسلعه بدأ المواطن يتجه نحو الدولار علي الرغم أنه عملة وليس سلعه.

صعوبة التنبؤ

و أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مؤشر الذهب مضطرب بعض الشيء، والطلب عليه غير متوازن، ومن ثم فالتنبؤ بارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب، يعتبر مسألة صعبة في توقيت غير مستقر دوليا .

تراجع أسعار الذهب

و تراجعت أسعار الذهب بنحو 1.6% وبقيمة 18 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% وبقيمة دولارين بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، بفعل قوة الدولار، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، نتيجة تطبيق البنوك المركزية لسياسة نقدية أكثر تشددًا، بجانب توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر 2022، وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم.