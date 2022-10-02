عميد آداب طنطا: توفير الدعم والإمكانيات المادية لنجاح الأنشطة الطلابية

شهد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا اليوم الأحد العرض المسرحى لطلاب فريق المسرح بكلية الآداب.

وعرض فريق طلاب المسرح بكلية الآداب جامعة طنطا مسرحية “باراشوط”.



وأشاد الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية بالأداء المتميز والرائع لفريق طلاب المسرح بكلية الآداب جامعة طنطا خلال عرضهم للأدوار الفنية وطريقة العمل الدرامى والديكورات المستخدمة فى العمل الفنى للمسرحية .



وأكد المصرى أن الكلية توفر كل الدعم والامكانيات المادية لنجاح الأنشطة الطلابية سواء نشاط ثقافي أو فنى أو اجتماعى أو رياضى والذى يتم من خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية.

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