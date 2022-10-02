رئيس جامعة طنطا يتفقد انتظام الدراسة بكلية التربية النوعية.. صور

قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بجولة فى كلية التربية النوعية بالجامعة تفقد خلالها انتظام سير الدراسة بالكلية، رافقه خلالها الدكتورة رانيا الامام عميد الكلية، والدكتور أكرم نمير القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد عبد الغفار القائم بعمل رئيس قسم التربية الفنية، والدكتور حسان رشيد الأستاذ بقسم التربية الفنية بالكلية والقائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، وأمين عام الكلية.

ورحب رئيس الجامعة خلال جولته بالكلية بالطلاب الجدد فى أول محاضراتهم بالكلية، موضحاً أن تواجدهم بكلية التربية النوعية وجامعة طنطا العريقة يعد فخراً لهم.

وأشار إلى بدء العام الجامعى الجديد بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائها، كما طالب رئيس الجامعة الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد فى دراستهم لتنمية قدراتهم وتأهيلهم جيداً لسوق العمل والمشاركة فى مسيرة التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

وأشاد د.محمود ذكى رئيس جامعة طنطا خلال جولته التفقدية بتجهيزات الكلية للقاعات الدراسية والمعامل المتخصصة، والتقى بعدد كبير من طلاب الكلية، واستمع إلى أرائهم حول سير العملية التعليمية بالكلية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهم وجاهزية المنصات التعليمية الإلكترونية بالكلية وتوافر المواد التعليمية المختلفة.

كما شدد د.ذكى على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

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