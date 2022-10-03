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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | وفيات وإصابات واعتداء وفصل 6 طلاب .. مشاهد حزينة في أول يومين بالمدارس .. تنسيق الدبلومات 2022.. نتائج تقليل الاغتراب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة  خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

السفير الألماني بالقاهرة: جامعتنا في مصر تمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات

أكد فرانك هارتمان السفير الألماني في القاهرة، اليوم الأحد، أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات المصرية الألمانية، مشيدا بجودة التعليم داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة والتي بدأت منذ 20 عاما.

في أول اجتماع.. العلاقات الدولية بجامعة عين شمس تناقش التقارير والمقترحات

عقد مجلس قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، بجامعة عين شمس اجتماعا اليوم بمقر القطاع بالمدينة الجامعية طلبة.


سياسة واقتصاد القاهرة: استقبلنا 900 طالب ببداية العام الجامعي

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن عدد الطلاب الجدد التى استقبلتهم الكلية هذا العام. 


تنسيق الدبلومات 2022.. ترقبوا نتائج تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يترقب جميع طلاب الدبلومات الفنية ، نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الدبلومات الفنية حيث بحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.


إعلام القاهرة تستقبل طلابها الجدد بمشاركة عميدة وقيادات الكلية

نظمت كلية الاعلام جامعة القاهرة صباح اليوم حفل استقبال العام الدراسي الجديد للطلاب الجدد  تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام،  بحضور قيادات الكلية و عدد من أساتذتها وأداريى الكلية إلى جانب الطلاب القدامي من جميع  أقسام الكلية وبرامجها الخاصة.


تظهر الجوانب الإيجابية.. رئيس جامعة حلوان يدعو الطلاب لممارسة الأنشطة

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة مستعدة لبدء كافة فاعليات الأنشطة الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، تحت إشراف إدارة رعاية الشباب بالجامعة وبتنظيم اتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية. 


وفيات وإصابات واعتداء وفصل 6 طلاب..مشاهد حزينة في أول يومين بالمدارس|القصة كاملة

شهدت بداية العام الدراسي 2022 / 2023 في المدارس المصرية ، عددا من الحوادث خلال أول 48 ساعة في العام الدراسي الجديد 2022 / 2023  .

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