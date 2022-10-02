مادلين طبر: والدي صنع مني بنت مسؤولة في عمر الـ7 سنوات

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها تربت وسط عائلة عسكرية، لأن والدها كان يعمل في الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن والدها لم يكن يفرق بين البنت والولد في التربية على الإطلاق، موضحة أن والدها صنع منها بنت مسؤولة وهي عمرها لا يتجاوز الـ7 سنوات.

وأضافت "مادلين طبر"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرأة في زمن والدتها كانت من الضروري أن تستمع إلى كلام والدها بدون أي اعتراض، معقبة: "جيل والدتي كان كله كده، المرأة حياتها للأسف في الماضي كان لازم تسمع كلام زوجها بدون اعتراض، أنا أخذت من والدتي حكمة الصمت".

وأشارت "مادلين طبر" إلى أن الرجل لا يستطيع أن يتنازل عن بعض الأمور مثل المرأة من الناحية الفسيولوجية، مضيفة: "الرجل ليس لديه القدرة على التنازل مثل المرأة، وعلى المرأة أن تتفهم فسيولوجية الرجل وتتنازل في بعض الأمور حفاظًا على شياكتها".