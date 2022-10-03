الغضبان: زيادة أعداد سيارات النقل الداخلي بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بانة سيتم زيادة أعداد سيارات النقل الداخلي بحي الفيروز بمدينة بورفواد وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي وتوفير وسائل مواصلات كافية لنقل الطلاب إلى المدارس بعد الإقبال الكبير علي استخدام سيارات النقل الداخلي.

و اكد محافظ بورسعيد علي استمرار الدفع بعدد من الميني باصات لمساعدة أبنائنا الطلاب للوصول إلى مدارسهم بجانب الميكروباصات السيرفيس الخاص بخط الفيروز ببورفؤاد.



و اشار المحافظ بورسعيد بانه سيتم عمل السيارات منذ الساعة السابعة صباحاً من داخل الحي إلى مدارسهم حيث تم تحديد نقاط التجمع في محيط موقف الميكروباص الخاص بالحي و ذلك تيسيراً على الطلاب واستجابة لرغبات أولياء الأمور بزيادة سيارات النقل الداخلي.

كانت صدى البلد نشرت صباح اليوم تحت عنوان رغم عدم توافر مواصلات .. أهالى فيروز بورفؤاد يتحدون الصعاب من اجل الوصول للمدرسة

وذكرت صدى البلد أنه يبدوا أن سكان منطقة الفيروز الجديدة فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد سقطت من ذاكرة التنفيذيين بالمحافظة كونها إحدى مناطق الاسكان الاجتماعى الجديدة والتى تم تسميتها على مدار السنوات التى فرض خلالها الحظر على المدارس بسبب فيروس كورونا.



ورصدت عدسات المصورين مشهد يؤكد إصرار جميع سكان المنطقة الأحدث فى بورسعيد بمدينة بورفؤاد على إلحاق ابنائهم بمارثون العام الدراسي الجديد والذي انطلق اليوم بربوع بورسعيد أسوة بباقي المحافظات.

هذا وأبدى جميع السكان بفيروز بورفؤاد تعاون ملموس فى مساعدة بعضهم البعض لمن يمتلك سيارات ملاكى أو أجرة من سكان تلك المنطقة التى انعدم وصول السيارات الخاصة السرفيس إليها ليصل الجميع إلى مدارسهم .

ومع إصرار التلاميذ وأولياء الأمور على الذهاب للمدرسة فى أول أيام الدراسة بن يجدوا أمامهم الا ركوب سيارات ربع نقل و تروسكلات اشبه بالتوكتوك حتى يصلوا الي مدارسهم ولو حتى بعد طابور الصباح .

ووجه الأهالى استغاثة إلى اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتلافي تلك المشكلة اعتبار من باكر و الدفع بسيارات السرفيس إلى تلك المنطقة حرصا على انتظام الطلبة و الطالبات بالمدارس