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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء تنظم بطولة دوري سداسي كرة القدم

الفرق المشاركة في
الفرق المشاركة في دوري سداسي كرة القدم بسيناء

تنظم  أمانة حزب  مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء،  بطولة دوري  سداس  كرة القدم للموسم الرابع على التوالى،حيث اقيمت ٣ مباريات في اليوم الاول بين الفرق المشاركة،   وفي نهاية اليوم وفى نهاية اليوم الأول تم سحب القرعة على 5 جوائز: "أجهزة كهربائية" خاصة بالجمهور بواسطة لجنة متخصصة وتم تسليمها لمن حالفهم الحظ فى اليوم الأول على أن يستكمل تسليم الجوائز للجماهير بشكل يومى بواقع 5 جوائز يومية و10 جوائز في ختام البطولة والمباراة النهائية .

و شهد اليوم الاول من البطولة  حضور جماهيري كبير يتقدمهم المحاسب  يسرى جاسر أمين تنظيم المحافظة لحزب مستقبل وطن ،  والدكتور سليمان عرادة الأمين المساعد،  وعدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء الأقسام وعدد من أهالى وقيادات شمال سيناء.

 

٦٠ الف جنية 

 

وقد رصدت امانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء ، جوائز مالية  باحمالي ٦٠ الف جنية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ،  ويحصل الفائز بالمركز الأول 30 ألف جنيه، والفائز  بالمركز الثانى 20 ألف جنيه، والفائز  بالمركز الثالث 10 آلاف جنيه.. الى جانب جائزة أحسن لاعب وأحسن حارس مرمى وهداف البطولة و5 جوائز يومية خاصة بالجمهور و10 جوائز في حفل الختام والمباراة النهائية.

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