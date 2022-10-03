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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طمع في الأهلي.. تصرف غريب من النادى الياباني فى صفقة مارسينيو| تفاصيل

مارسينيو
مارسينيو

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن  تصرف غريب من فريق كاواساكى اليابانى تجاه النادى الأهلى فى التعاقد مع البرازيلى مارسينهو .

وكتب فرج عامر “ مارسينهو النادي الياباني طمع في الاهلي وعايز يزود المقابل المادي بعد ما اتفق مع الاهلي ، تصرف غريب لايليق ولا  يتخيله احد من نادي ياباني ، الاهلي حيخلص اللاعب لانة مطلب اساسي ل كولر ”. 

ويذكر أن الإعلامي محمد فاروق أكد أن مسؤولو النادي الأهلي توصلوا إلى اتفاق نهائي مع البرازيلى مارسينهو جناح فريق كاواساكى اليابانى، تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد إنهاء كافة التفاصيل المادية مع ناديه.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اتفق النادي الأهلي مع البرازيلي مارسينهو على التوقيع لمدة 3 مواسم قادمة على أن يحصل على مليون دولار راتب سنوي وبزيادة 100 ألف دولار عن كل موسم ليصل في الموسم الأخير بالعقد إلى مليون و300 ألف دولار".

وتابع:" يتبقى للنادي الأهلي إنهاء كافة التفاصيل المادية مع إدارة نادي كاواساكى اليابانى بعد إنهاء الاتفاق المادي مع البرازيلي مارسينهو للاعلان عن الصفقة بشكل رسمي"

الأهلى البرازيل النادي الأهلي فرج عامر محمد فاروق

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