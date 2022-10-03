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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق على انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق ، عدة صور لها  ، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلا “ قريبا ” وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل «لحم غزال»، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

تدور الأحداث داخل حارة شعبية، ومنطقة المدبح وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية وشخصية عاليا، و«غزال» سيدة من بيئة راقية تغير اسمها من عاليا لغزال، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.

 

مصر غادة عبد الرازق عمرو عبد الجليل محمد أسامة محمد شاهين

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