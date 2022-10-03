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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا البحيري تشارك متابعيها فيديو لها .. وتعلق : مش كل الناس ذوقها حلو

صدى البلد

شاركت الفنانة راند البحيرى ، متابعيها  فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفديوهات “ انستجرام ”. 

وعلقت راندا البحيرى قائلا  “ مش كل الناس ذوقها حلو ”. 

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وشاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل، وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد. 

راندا البحيري الحوت الأزرق عبد الله مشرف احمد صيام انستجرام

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