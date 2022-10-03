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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق 2 من أفراد خلية إخوانية بالقليوبية إلى المفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى ورشاد راشد وبحضور  حسن احمد وكيل النيابة بإحالة أوراق اثنين من أفراد خلية إخوانية ارهابية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الراى الشرعى في إعدامهما مع 3 آخرين صدر بحقهم حكم بالاعدام فى جلسة سابقة وفى جلسة اليوم تم اعادة محاكمة المتهمان فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم .


كان المتهمون وعددهم خمسة اشخاص ينتمون  لجماعة الاخوان الارهابية متهمين فى عدة قضايا قد قاموا بخطف صيدلى من مدينة بنها  ومقيم فى شبرا الخيمة  وقاموا بتعذيبة وقتلة  والقاء جثتة فى احدى المجارى المائية كما قاموا بالاستيلاء على فدية من اهليتة قدرها ربع مليون جنية كما قاموا برصد بعض القضاه  والضباط  والمسؤلين  والمؤسسات الحكومية  تمهيدا للقيام باعمال عدائية  ضدها بتكليفات واردة لهم من الخارج.


وسبق  قضت المحكمة حضوريا  باعدام  ثلاثة منهم وتم التصديق على الحكم  وتأييده وفى ضربة موثقة لاجهزة الامن تم القبض على المتهمين الهاربين من افراد التشكيل وبمثولهم امام محكمة الجنايات بجلسة إعادة الاجراءات  كونهم صادر بشأنهم حكم غيابى  فقد رفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم وقضت باحالتهما لفضيلة مفتى الجمهورية وحددت جلسة  5 نوفمبر  القادم  للنطق بالحكم.
الجدير بالذكر أن المتهمين صادر بحقهم حكمين بالسجن المؤبد  فى قضيتى رابعة ومسجد الفتح .
ترجع اوراق القضية الى بلاغ تلقتة الأجهزة الأمنية بقيام 5 اشخاص باختطاف صيدلة من صيليته بمدينة بنها وتتبعة وهو فى طريقة الى محل اقامته فى شبرا الخيمة وخطفة ومطالبة اسرتة بدفع مبلغ ربع مليون جنية مقابل اطلاق سراحة وعقب قيام الاسرة بدفع المبلغ عثروا على جثتة فى احدى المجارى المائية .
توصلت أجهزة الأمن إلى إحدى كاميرات المراقبة التى بينت المتهمين وهم يراقبون المجنى علية خلال خروجة والسير خلفة من الصيدلية وتتبعه وتم تحديدهم والقى القبض علي ثلاثة منهم واعترفوا تفصيليا بارتكابهم الجريمة بالاشتراك مع اثنين اخرين هاربين وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق .

القليوبية مفتى الجمهورية جماعة الإخوان الإرهابية محكمة الجنايات شبرا الخيمة

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