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ريم عبد المجيد: إبراز دور مصر في التصدي للتغيرات المناخية مهم.. فيديو

ريم عبد المجيد
ريم عبد المجيد

قالت دكتور ريم عبد المجيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، إن أفريقيا مهددة فى العقود القادمة نحو 118 مليون نسمة من السكان، بسبب تغيرات المناخ.

 

دور مصر فى التصدي للتغيرات المناخية 

وأضافت “عبد المجيد”، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مصر ترأس دول الكوميسا لمدة 3 سنوات، والرئيس السيسي قائد المجموعة، لذلك إبراز دور مصر فى التصدي للتغيرات المناخية مهم.

 

وأشارت  رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، إلى أن جميع الوزارات والهيئات الحكومية والدولية على قدمًا وساق، وهذا العام يشهد إقبال غير متوقع لأكثر من 880 مؤسسة دولية ومحلية تقدمت لحجز مكان فى البقعة الخضراء لعرض مشروعاتهم وأفكارهم.

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وفى نفس السياق، وقع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم مذكرة تفاهم بين المركز  وجهاز شئون البيئة برئاسة الدكتور على أبو سنة والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير وذلك لإطلاق جائزة مواجهة التغير المناخي Africa Grows Green.

 

يأتي ذلك في إطار استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ  هذا العام، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

 

وتهدف جائزة مواجهة التغير المناخي Africa Grows Green إلى تشجيع كافة القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها سيدات، وجهات التمويل الأخضر والجامعات، والمراكز البحثية والمؤسسات على اتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة  التغير المناخي وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وتتولى مؤسسة استدامة تنظيم المسابقة واختيار لجان التحكيم وإعلان الفائزين في فئات المسابقة الأربعة، ويأتي تنظيم هذه المسابقة تحت رعاية وزارتي البيئة والتجارة والصناعة انطلاقاً من سعي جهاز شئون للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتكاملا مع الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئاتها المختلفة لإعطاء قوة دفع لصناعة مصرية حديثة، حيوية، تنافسية ومستدامة.

 

كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII أحد مبادرات وزارة البيئة بهدف دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في إطار محافظات مصر وبوجه خاص المساهمة في مساعدة الصناعة على تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.

مصر ريم عبد المجيد تغيرات المناخ مؤسسة دولية البقعة الخضراء

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