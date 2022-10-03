التعليم المفتوح بين الرفض والقبول.. خبراء: يجب وضع ضوابط جديدة.. والمدمج أعطي الفرصة لاستكمال الدراسة واكتساب المهارات والنقابات المهنية لا تعترف به

اقتراحات بعودة التعليم المفتوح..

خبراء التعليم: يجب وضع ضوابط جديدة

والتعليم المدمج أعطي الفرصة لاستكمال الدراسة وتعلم مهارة جديدة والحصول على شهادات البكالوريوس

وحاصلين علي شهادة التعليم المدمج بعض النقابات المهنية ترفض قيدنا

اتخذ "الأعلى للجامعات"، في عام 2015، قرارا بتعديل مسار التعليم المفتوح، وشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لتعديل مسار التعليم المفتوح بالمنظومة، وتحويله لـ"تعليم مدمج" بشهادة مهنية وغير معادلة للشهادة الأكاديمية، كما أنها ليست مصوغا للتعيين، مع عدم السماح للالتحاق ببرامج في كليات" الحقوق – الإعلام" بعد أن تصدت لها النقابات، خاصة نقابة المحامين وعدم الموافقة على قبول عضوية أي مؤهل من التعليم المفتوح وهو ما أقره مجلس النواب، ومع السماح في التعديلات الجديدة، بالتقدم لكليات "التجارة – الآداب – الزراعة".

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس واستاذ علم النفس التربوي أنه يمكن العودة في القرار ولكن يشترط وضع بعض الضوابط التي تضمن عملية تعليمة متميزة .

وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحه لـ صدي البلد أنه تقرر تشكيل لجنة من المجلس الأعلي للجامعات لوضع ضوابط تتناسب مع رؤية مصر 2030 .

وأوضح الدكتور تامر شوقي الي أنه يتم منح درجة البكالوريوس والليسانس فى نظام التعليم المدمج ، وإلغاء شرط مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول على الثانوية العامة كما كان في التعليم المفتوح .

وأكد الخبير التربوي أن عودة نظام التعليم المفتوح للجامعات المصرية مرة أخرى، بعد أن تمّ تغييره خلال السنوات الماضية إلى نظام التعليم المدمج محتمل جدا في الفترة المقبلة ولكن بضوابط جديدة وشروط خاصة .

وتابع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن التعليم المفتوح كان موجودًا لاستيعاب من يريد أن يتخصص في مجال آخر غير الدراسة المفروضة عليه بتنسيق ومجموع الثانوية العامة، وهي فرصة لراغبي الحصول على دراسة في مجال آخر كما يحدث في الدول المتقدمة .

وأشار الدكتور مجدي حمزة الي أنه بدلًا من إجراء إصلاحات حقيقية للتعليم المفتوح تم إلغاؤه وتحويله إلى شهادة مهنية ومسمى جديد تحت اسم تعليم مدمج .

وأوضح أن هذا النوع من التعليم يعتبر طريق شرعي لاكساب المعرفة، كما يسمح بمشاركة المعرفة بين العامة، فضلا عن أنه يستخدم طريقة التعلم عن بعد في بعض الأحيان.

ومن جانبه قال الدكتور احمد جلال مدير التعليم المفتوح بجامعة عين شمس السابق وعميد كلية زراعة أن التعليم المدمج هو نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت بمحادثات على شبكة الإنترنت، ويتميز التعليم المدمج بأن الجانب التطبيقى يشمل 60 بالمائة، والجانب النظرى 40%.

وأضاف الدكتور احمد جلال أنه يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين أو البكالوريوس المهني وتكون الدراسة به 4 أعوام، معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.

وتابع مسئول بمركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس ، أن التعليم المدمج اعطي الفرصة لاستكمال الدراسةوتعلم مهارة جديدة والحصول على شهادات البكالوريوس .

تحدث الطالب محمد سامي طالب بالتعليم المدمج لـ صدى البلد نيابة عن زملائه لتوضيح مشكلتهم قائلا : أن بعض النقابات المهنية ترفض قيدنا ونواجه صعوبات عند التقدم لأي وظيفة بعد التخرج ، ولذا نطالب المسئولين بحل هذه المشكلة ، لتعود الصورة مشرقة في أعين طلاب التعليم المدمج .

يقدم نظام التعليم المدمج العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترفا بها. ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.

وقالت الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعلم المدمج جامعة عين شمس ان الجامعة تمتلك كوادر لتطوير وإنتاج المقررات التعليمية فى صورة ألكترونية تواكب انماط التعلم المختلفة .

وأشارت السعيد الي تطوير نظام ادارة التعلم الالكتروني وبنوك الاسئلة بالجامعة وما يتطلبه ذلك من تحديث في البنية التكنولوجية للجامعة وربطها بمنصة جامعة عين شمس الذكية بالاضافة الي الخطط والاهداف الموضوعة للوصول لأفضل النتائج في التعلم المدمج، كما تم استعراض آخر المستجدات فى إنتاج مقررات وبرامج التعلم المدمج فى كليتى الزراعة والتجارة.

الكليات المتاحة بـ نظام التعليم المدمج بجامعة عين شمس



وكشف مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس الكليات المتاحة حاليا في التعليم المدمج بنظام التعليم الالكتروني وهي مرحلة بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات) في برنامج التنظيم والادارة وبرنامج النظم المحاسبية وبرنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة المستشفيات وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية ، وبرامج مرحلة بكالوريوس الزراعة المهنى في برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.

شروط الالتحاق بالتعليم المدمج 2022 جامعة عين شمس

وأوضح مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس شروط الالتحاق بالتعليم المدمج وهي:

1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.

4- يستثني من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

5- يخضع الطلاب الوافدون للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج

الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

- صورة الموهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق:

- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- أصل المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- أصل التجنيد (للذكور المصريين).

- 4 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

برامج وتخصصات التعليم الإلكتروني في مرحلة البكالوريوس بجامعة عين شمس

بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات)

-برنامج التنظيم والإدارة.

-برنامج النظم المحاسبية.

-برنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.

-برنامج إدارة المستشفيات.

-برنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية.

بكالوريوس الزراعة المهنى

-برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية.

-برنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.