رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: انتظام الدراسة لجميع الفرق ومحاضرات تعريفية للطلاب الجدد

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الدراسة انتظمت لجميع الفرق الدراسية ومختلف البرامج التكنولوجية الموجودة بالجامعة، وكذلك المحاضرات التعريفية للطلاب الجدد عن البرامج التكنولوجية ونظام الدراسة وسير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور عربى كشك للطلاب الجدد أن الجامعة تستهدف تنمية وتطوير مهارات طلابها لتخريج جيل تكنولوجى متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل، واكتساب مهارات ووظائف المستقبل، والمشاركة فى عملية التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى اهتمام الجامعة بريادة الأعمال، وتعزيز روح الإبتكار والتميز،والقدرات التنافسية، ومهارات رواد الأعمال، وكذلك تأهيل الطلاب للمشاريع الريادية، وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة للمستقبل.

ووجه رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بالتواجد المستمر بين الطلاب، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وتذليل اى عقبات أمامهم.

و أجرى الدكتور كشك حوارً مفتوحًا مع الطلاب موجهًا رسالة لهم بأهمية التعاون والجدية والعمل على تطوير مهاراتهم فى المجالات المختلفة واكتساب مهارات الإتصال، وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأكد أن الجامعة تهدف إلى تخريج جيل يواكب التطور التكنولوجى المتسارع ، ويُلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل ، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والبحث والتدريب، بما يُساهم فى بناء وتنمية المجتمع.