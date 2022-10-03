كومان يظهر في تدريبات بايرن ميونخ

شهدت تدريبات فريق بايرن ميونخ، عودة الفرنسي كينجسلي كومان، اليوم الإثنين، وذلك قبل مباراة الفريق المقررة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وانضم كومان خلال مران اليوم مجددًا إلى زملائه بعد غياب لفترة بسبب إصابة عضلية.

ولم تتضح الصورة بشأن ما إذا كان اللاعب الفرنسي سيشارك في مباراة فيكتوريا بلزن أم لا.

وغاب عن التدريبات توماس مولر وجوشوا كيميش، بعدما كشفت الفحوص مطلع هذا الأسبوع عن إصابتهما بعدوى فيروس كورونا.

ويتوقع أن يحل سيرج جنابري مكان مولر، وليون جوريتسكا مكان كيميش.

ويتأهب بايرن ميونخ لأسبوع صعب، حيث يخوض غدا مباراته في دوري الأبطال ثم المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني.

وحقق بايرن ميونخ الفوز في مباراتيه السابقتين بالمجموعة الثالثة في دوري الأبطال ليتصدرها برصيد ست نقاط ويليه برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي برصيد ثلاث نقاط لكل منهما بينما يتذيل فيكتوريا بلزن المجموعة بدون رصيد.