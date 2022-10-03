حسن جمعة: نادي فاركو قادر على تخطي أزمة إيقاف القيد

أكد حسن جمعة مدير شئون اللاعبين بنادي فاركو ، أن ناديه قادر على تخطي أزمة إيقاف القيد، كذلك البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني البرتغالي، سيتعامل بذكاء مع الموقف.

وأضاف جمعة في تصريحاته : “ فاركو لديه لاعبين مميزين، والمدير الفني سيعمل على القيام بسياسة التدوير بينهم حتى يتخطى تلك الأزمة”.

وتابع: “ في بعض الأحيان قد يلجأ ألميدا للناشئين لسد احتياجات الفريق من اللاعبين، ولكن في الأخير الأزمة ستمر”.

وقرر الاتحاد “الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف القيد لدى نادي فاركو، بسبب أزمة لاعبه سيف الدين تيري الذي كان قد تعاقد معه النادي خلال الموسم الماضي.

ويعاني الفريق من أزمة إيقاف القيد بسبب لاعبه سيف الدين تيري، الذي كان يملك عقداً مع نادي المريخ السوداني قبل الانتقال لفاركو الموسم الماضي.