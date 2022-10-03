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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن جمعة: نادي فاركو قادر على تخطي أزمة إيقاف القيد

حسن جمعة
حسن جمعة

أكد حسن جمعة مدير شئون اللاعبين بنادي فاركو ، أن ناديه قادر على تخطي أزمة إيقاف القيد، كذلك البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني البرتغالي، سيتعامل بذكاء مع الموقف.

وأضاف جمعة في تصريحاته : “ فاركو لديه لاعبين مميزين، والمدير الفني سيعمل على القيام بسياسة التدوير بينهم حتى يتخطى تلك الأزمة”.

وتابع: “ في بعض الأحيان قد يلجأ ألميدا للناشئين لسد احتياجات الفريق من اللاعبين، ولكن في الأخير الأزمة ستمر”.

وقرر الاتحاد “الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف القيد لدى نادي فاركو، بسبب أزمة لاعبه سيف الدين تيري الذي كان قد تعاقد معه النادي خلال الموسم الماضي.

ويعاني الفريق من أزمة إيقاف القيد بسبب لاعبه سيف الدين تيري، الذي كان يملك عقداً مع نادي المريخ السوداني قبل الانتقال لفاركو الموسم الماضي.

حسن جمعة إيقاف القيد أخبار الرياضة

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