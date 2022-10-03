أخبار التوك شو.. والدة صيدلي حلوان تروي تفاصيل جديدة عن الحادث.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية ، العديد من القضايا والموضوعات ، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 3-10-2022.

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.



كانت تهينه| والدة صيدلي حلوان تروي تفاصيل جديدة قبل وفاة نجلها| فيديو

حالة من الحزن تنتاب أسرة الطبيب الصيدلي ولاء زايد، و المعروف إعلاميًا بـ صيدلي حلوان، بعد أن قتل بعد مشادة مع أسرة زوجته، وقد خرجت أسرة الطبيب الصيدلي وتحدثت عن الخلافات التى كانت بين الطبيب الصيدلي، وزجته الأولي، وعن تعنت أسرتها و تدخلها فى حياتهم الشخصية.

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 3 أكتوبر .

وتشهد أسعار العملات الأجنبية، تغيرا بشكل يومي، بسبب الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم.



أحد أبطال حرب أكتوبر: ميلادي الحقيقي يوم النصر والعبور.. فيديو

أكد رقيب أول بحري فتحي فرج أحمد فرج الدين، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر، أن ذكري انتصار أكتوبر بالنسبة له هو يوم ميلاده، موضحًا أن هذه الذكرة تاريخ محفور في الذاكرة.



ليه بنكسر في الكورنيش | محافظ الإسكندرية يرد .. فيديو

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات في مواجهة التغيرات المناخية، وهناك مشروع ضخم جدًا تحت متابعة رئيس مجلس الوزراء، وهو مشروع "الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار" حيث تعرضت الإسكندرية لـ 78 مليون متر مكعب مياه أمطار في نوة 2015، ووصل هذا الرقم لـ 96 مليون متر مكعب العام الماضي.



مصطفى كامل: صنعت عمرو دياب وهاني شاكر ومحمد منير.. ومستعد أقابل ويجز| فيديو

حل الفنان مصطفي كامل، ضيفا ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، للحديث عن ترشحه لرئاسة نقابة الموسيقيين والعديد من الملفات الأخرى.



قال الفنان مصطفى كامل، إنه استقبل زميل له من الإسكندرية عام 2010 قال له «هناك ولد موقوف عن العمل ومش لاقي يأكل».

وأضاف، “كامل”، «أخدته من إيده وقلتله انزلي مصر ورحت للموسيقار جمال سلامة وقلتلهم ليه واقفينه؟؛ قالولي ده واد مش كويس، ولما جه ينزل الشغل قامت ثورة 2011».

السيسي يقرأ الفاتحة على روح الرئيس الراحل السادات

عرضت قناة إكسترا نيوز مقطع فيديو لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ قراءة الفاتحة ترحمًا على روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاءاً لشهداء مصر الأبرار.



الأرصاد تبشر المواطنين بموعد انخفاض درجات الحرارة .. فيديو

تجذب أخبار الطقس، الإنتباه والإهتمام من المواطنين، نظرا للتغير المناخي واضطراب الأحوال الجوية هذا العام حول العالم كله، خاصة مع دخول فصل الخريف والمعروف عنه بفصل التغيرات الجوية.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية.



محمود التهامي ضيف معكم منى الشاذلي الجمعة المقبلة

عرض برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، مقطع فيديو يوضح أن الشيخ محمود التهامي، نجل الشيخ ياسين التهامي، سيحل ضيفًا على البرنامج يوم الجمعة المقبلة احتفالا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وخلال الفيديو أنشد التهامي، أكثر من أنشودة فى حب سيدنا رسول الله، اشعل بها حماس الحضور.