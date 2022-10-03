أحد أبطال حرب أكتوبر: ميلادي الحقيقي يوم النصر والعبور.. فيديو

أكد رقيب أول بحري فتحي فرج أحمد فرج الدين، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر، أن ذكري انتصار أكتوبر بالنسبة له هو يوم ميلاده، موضحًا أن هذه الذكرة تاريخ محفور في الذاكرة.

وأضاف خلال لقاء على قناة تن، أن ما حدث فى حرب أكتوبر يحفظه الجميع رغم مرور 49 عامًا، وأوضح أنه يتذكر كل شئ قبل الحرب وأثناء الحرب.

ولفت إلى أن الجميع قبل حرب أكتوبر شعر بـ انكسار لما حدث فى 67، و الشباب كان يسعى للحصول على الثأر، و تحرير الأرض من الأعداء.

وأشار إلى أن القيادة قامت بمجهود كبير لتدريب الجنود، مؤكدًا أنه من عام 70 حتى عام 73، كانت هناك تدريبات قوية، استعدادًا للحرب، و لـ الانتصار، وتحرير الأرض.

وأوضح أن كل أسبوع يتم وضع جدول لـ التدريب، وكانت هناك ندوات تتم للجنود من قبل أحد رجال الأزهر، و كانت هناك تدريبات ضرب نار.

وأكد أن الجميع لم يعلم ساعة حرب، وفى يوم 6 أكتوبر تحرك الجميع بعد إطلاق ضرب نار من المدفعية، وأنه كان فى أحد المواقع وجاءت الإشارة بتحميل الصواريخ.

ولفت إلى أنه فى هذا اليوم قبل إطلاق المدفعية، وفى الساعة العاشرة صباحًا يوم 6 أكتوبر، جاءت تعليمات بحمل السلاح، والاستعداد، وجود غارة جوية، مؤكدًا أن هذه الإشارة كانت تأتى كثيرًا، ولكن فى هذا اليوم كان يوم ضربة الانتصار.