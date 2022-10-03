عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال حرب أكتوبر: ميلادي الحقيقي يوم النصر والعبور.. فيديو

رقيب أول بحري فتحي
رقيب أول بحري فتحي فرج

أكد رقيب أول بحري فتحي فرج أحمد فرج الدين، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر، أن ذكري انتصار أكتوبر بالنسبة له هو يوم ميلاده، موضحًا أن هذه الذكرة تاريخ محفور في الذاكرة.

txt

نصب تذكارية لشهداء المحافظة .. القليوبية تستعد للاحتفال بـ ذكرى نصر أكتوبر

txt

وزير الدفاع للرئيس: نصر أكتوبر غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة

وأضاف خلال لقاء على قناة تن، أن ما حدث فى حرب أكتوبر يحفظه الجميع رغم مرور 49 عامًا، وأوضح أنه يتذكر كل شئ قبل الحرب وأثناء الحرب.

ولفت إلى أن الجميع قبل حرب أكتوبر شعر بـ انكسار لما حدث فى 67، و الشباب كان يسعى للحصول على الثأر، و تحرير الأرض من الأعداء.

وأشار إلى أن القيادة قامت بمجهود كبير لتدريب الجنود، مؤكدًا أنه من عام 70 حتى عام 73، كانت هناك تدريبات قوية، استعدادًا للحرب، و لـ الانتصار، وتحرير الأرض.

وأوضح أن كل أسبوع يتم وضع جدول لـ التدريب، وكانت هناك ندوات تتم للجنود من قبل أحد رجال الأزهر، و كانت هناك تدريبات ضرب نار.

وأكد أن الجميع لم يعلم ساعة حرب، وفى يوم 6 أكتوبر تحرك الجميع بعد إطلاق ضرب نار من المدفعية، وأنه كان فى أحد المواقع وجاءت الإشارة بتحميل الصواريخ.

ولفت إلى أنه فى هذا اليوم قبل إطلاق المدفعية، وفى الساعة العاشرة صباحًا يوم 6 أكتوبر، جاءت تعليمات بحمل السلاح، والاستعداد، وجود غارة جوية، مؤكدًا أن هذه الإشارة كانت تأتى كثيرًا، ولكن فى هذا اليوم كان يوم ضربة الانتصار.

حرب اكتوبر أبطال حرب أكتوبر انتصار أكتوبر حرب 6 اكتوبر 6 اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

ملحقتش تفرح بيهم.. "شيماء" الونش سقط عليها من الدور الثامن أثناء عودتها بأولادها من المدرسة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2022.. تسجيل الرغبات مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

محمود التهامي ضيف معكم منى الشاذلي الجمعة المقبلة

مصرع تلميذة سقطت من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة

لن تصدق.. فيروس كورونا يصيب الأطفال بمرض خطير ومزمن

الدوما يصادق على معاهدات الضم.. ولافروف يوجه اتهامات لأمريكا

غني بـ 4 عناصر| دراسة : نوع من اللحوم يخفّض خطر الإصابة بالاكتئاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا جلابية.. شاهد| أروى جودة تثير الجدل بهذه الإطلالة

طبيب يوضح أهمية الفلفل الحار والبطيخ والشوكولاتة على الرغبة الجنسية

بطولة هداف الأهلي.. قصة مسلسل دوبامين وسر تصدره للتريند

أرخص علاج طبيعي لمرض الإكزيما الجلدية.. تعرف على مكوناته

فيديو

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ