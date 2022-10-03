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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد لعلاج ابنه علي نفقة الدولة

صدى البلد

ارسل القارئ احمد محمود يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد  لعلاج ابنه.

وقال محمود في استغاثته ابني ماليك طفل يحتاج الي نقل اوتار بتكلفة 25 الف جنيه وانا غير قادر علي تحمل تكاليف علاجه.

وطااب المسؤولين بسرعة إجراء عملية لابنه علي نفقة الدولة قبل ان تزداد حالته سوء للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01223987345.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

موقع صدى البلد على نفقة الدولة نفقة الدولة خدمة بين الناس حل مشاكل المواطنين

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