سليمان وهدان: انتصار أكتوبر سيظل محفورا في أذهان المصريين

توجه النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ولرجال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وقال "وهدان" إن ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة ستبقى محفورة في أذهان المصريين تخليدًا لقوة إرادتهم في تحقيق الانتصار مهما بلغت الصعوبات ، فهي ذكرى لواحدة من أعظم الملاحم التى خاضها الجيش المصري من أجل استرداد أراضيه المحتلة وحماية حدوده ، حيث أظهر تفوق عسكري أصاب العالم بالذهول بعد سنوات من الترويج لجيش الاحتلال وأنه القوة التى لا تقهر"

وأضاف "وهدان"، أن حرب أكتوبر كانت خيار الشعب المصري بعد نكسة 1967 ، فكان قرار كل مصري أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ، لذلك جاءت الانتصار ليمحو سنوات من الحزن والقهر ، ويعيد إلى مصر وباقي الأمة العربية كرامتها وعزتها، مؤكدا أن هذه الحرب كانت نموذجا في كل تفاصيله.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الموقف العربي الداعم لمصر في حرب السادس من أكتوبر، وتقديم أشكال متنوعة من الدعم في سبيل تحقيق هذا الانتصار، بالإضافة إلى ذكاء الرئيس محمد أنور السادات في اختيار التوقيت المناسب للاقتحام ، وانهيار خط بارليف في 6 ساعات فقط ، حتى نجحنا في تلقين جيش الاحتلال درسا لا ينسى في فنون القتال.

وأكد وهدان أهمية استدعاء روح أكتوبر الأن من أجل تخطي التحديات العالمية التى تواجهنا، مؤكدا أن التلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق ذلك، بالإضافة إلى الثقة في قدراتنا على تحقيق ما يراه الآخرون مستحيلا.