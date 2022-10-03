عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سليمان وهدان: انتصار أكتوبر سيظل محفورا في أذهان المصريين

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب

توجه النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى وزير الدفاع  الفريق أول محمد زكي، ولرجال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وقال "وهدان" إن  ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة ستبقى محفورة في أذهان المصريين تخليدًا لقوة إرادتهم في تحقيق الانتصار مهما بلغت الصعوبات ، فهي ذكرى  لواحدة من أعظم الملاحم التى خاضها الجيش المصري من أجل استرداد أراضيه المحتلة وحماية حدوده ، حيث أظهر تفوق عسكري أصاب العالم بالذهول بعد سنوات من الترويج لجيش الاحتلال وأنه القوة التى لا تقهر"

وأضاف "وهدان"، أن حرب أكتوبر كانت خيار الشعب المصري بعد نكسة 1967 ، فكان قرار كل مصري أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ، لذلك جاءت الانتصار ليمحو سنوات من الحزن والقهر ، ويعيد إلى مصر وباقي الأمة العربية كرامتها وعزتها، مؤكدا أن هذه الحرب كانت نموذجا في كل تفاصيله.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الموقف العربي الداعم لمصر في حرب السادس من أكتوبر، وتقديم أشكال متنوعة من الدعم في سبيل تحقيق هذا الانتصار، بالإضافة إلى ذكاء الرئيس محمد أنور السادات في اختيار التوقيت المناسب للاقتحام ، وانهيار خط بارليف في 6 ساعات فقط ، حتى نجحنا في تلقين جيش الاحتلال درسا لا ينسى في فنون القتال.

وأكد وهدان أهمية استدعاء روح أكتوبر الأن من أجل تخطي التحديات العالمية التى تواجهنا، مؤكدا أن التلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق ذلك، بالإضافة إلى الثقة في قدراتنا على تحقيق ما يراه الآخرون مستحيلا.

انتصارات حرب أكتوبر الجيش الرئيس عبد الفتاح السيسي التحديات العالمية حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

ترشيحاتنا

فرنسا.. اتهامات فساد تلاحق ذراع ماكرون اليمنى

ملك ومنة في الجنة.. حوادث العام الدراسي الجديد قطعت القلوب..القصة الكاملة| صور

التعاون الدولي تجري اجتماعات ثنائية ضمن الاستعددات لمؤتمر المناخ COP27

استجابة لـ عزة مصطفى..الرئيس السيسي يوجه بعلاج أسرة تعاني من مشاكل صحية..فيديو

الغرب يجهز ردا مدمرا حال استخدم بوتين السلاح النووي.. تعرف عليه

المركز القومي للترجمة يعلن قائمة الأكثر مبيعا لشهر سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكوتشي والكعب.. صور جديدة لإطلالة سالي عبد السلام في زفافها

بعد إثارتها الجدل.. صيحة لا تتخلى عنها ياسمين عز في ملابسها |شاهد

مع بداية الدراسة.. خبير مناعة يكشف معلومات عن تطعيم الالتهاب السحائي

بإطلالة غريبة.. ياسمين صبري تصدم جمهورها | شاهد

فيديو

الذهب يتراجع .. 18 جنيها انخفاضا في سعر الجرام

مكان  انتظار .. التعليم ترد على واقعة طلاب بدون مقاعد بمدرسة بالخانكة

هتبقى أغلى من اللحمة.. تحذير من ارتفاع جنوني في سعر كرتونة البيض

السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة مهامه في حماية الأمن القومي.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ