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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فراخ ميتة ولحوم فاسدة.. طبيب يفجر مفاجاة عن شاورما الشارع

مخاطر الشاورما
مخاطر الشاورما

تعد وجبة الشاورما هى من الوجبات الرئيسية لدى المصريين بلحأون اليها لسعرها الرخيص ، ولا يعلمون مدى خطورة تناول تناول الشاورما من الشارع .

 

حيث أوضح الدكتور أحمد صبرى ، خبير التغذية الصحية ، مخاطر تناول الشاورما من الشارع ، لافتا الى انها تتكون من لحوم فاسدة وفراخ ميتة.


 

وأضاف خبير التغذية العلاجية في تصريح خاص لصدى البلد ، ان فراخ الشاورما التى تباع فى المحلات تتكون من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية فيتم مزج العضم معها واضافت التوابل اليها و مرقة الدجاج التى تعطيها مذاق جيد.


وتابع:الشاورما اللحمة ليس لها علاقة باللحمة البادىء فهى لحمة فاسدة او لحمة مستوردة".

و اكد خبير التغذية ، ان سيخ الشاورما  الذى يستعمله بعض المحلات،يجعل الطبقة الخارجية فقط هي المعرضة للحرارة في حين أن الطبقات الداخلية تكون أبرد مما يجعلها في نطاق الخطر.


 

ونصح خبير التغذية قراء صدى البلد ، بشراء اللحوم من الجزار و عملها في المنزل والابتعاد عن شراء الاكل الفاست فوود فهى تصيب بالامراض المسرطنة على المدى البعيد.

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فراخ ميتة ولحوم فاسدة.. طبيب يفجر مفاجاة عن شاورما الشارع

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