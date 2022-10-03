فراخ ميتة ولحوم فاسدة.. طبيب يفجر مفاجاة عن شاورما الشارع

تعد وجبة الشاورما هى من الوجبات الرئيسية لدى المصريين بلحأون اليها لسعرها الرخيص ، ولا يعلمون مدى خطورة تناول تناول الشاورما من الشارع .

حيث أوضح الدكتور أحمد صبرى ، خبير التغذية الصحية ، مخاطر تناول الشاورما من الشارع ، لافتا الى انها تتكون من لحوم فاسدة وفراخ ميتة.





وأضاف خبير التغذية العلاجية في تصريح خاص لصدى البلد ، ان فراخ الشاورما التى تباع فى المحلات تتكون من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية فيتم مزج العضم معها واضافت التوابل اليها و مرقة الدجاج التى تعطيها مذاق جيد.



وتابع:الشاورما اللحمة ليس لها علاقة باللحمة البادىء فهى لحمة فاسدة او لحمة مستوردة".

و اكد خبير التغذية ، ان سيخ الشاورما الذى يستعمله بعض المحلات،يجعل الطبقة الخارجية فقط هي المعرضة للحرارة في حين أن الطبقات الداخلية تكون أبرد مما يجعلها في نطاق الخطر.





ونصح خبير التغذية قراء صدى البلد ، بشراء اللحوم من الجزار و عملها في المنزل والابتعاد عن شراء الاكل الفاست فوود فهى تصيب بالامراض المسرطنة على المدى البعيد.