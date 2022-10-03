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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البرومو الأول لفيلم حظك اليوم يكشف عن شخصيات أبطاله

صدى البلد

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم حظك اليوم الإعلان الرسمي للفيلم والذي يكشف المزيد من التفاصيل وشخصيات الفيلم المقرر طرحه يوم 12 أكتوبر في جميع دور العرض.

https://www.facebook.com/watch/?v=862625944898717

وفي أجواء من الكوميديا والإثارة والرومانسية، يستعرض الإعلان مواقف كوميدية لأبطال الفليم مع مطاردات مثيرة بجانب أجواء رومانسية بين شخصيتي كريم قاسم وهدى المفتي في الفيلم. وينتهي الإعلان بأغنية يرقص عليها أبطال الفيلم.

ومن خلال الإعلان يتعرف المشاهدون على أسماء شخصيات الفيلم حيث يؤدي كريم قاسم دور عمر توفيق وهدى المفتي شخصية ليلى فهمي انفلونسر على انستجرام وطه دسوقي دور ماندو الهاكر، كما يكشف عن بقية أبطال فيلم وهم محمد مولى، بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى أكرم، محمد حلمي. 

الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني.

وسبق وأن تم طرح الإعلان الرسمي حملة كبيرة أطلقتها الشركة المنتجة بالتعاون مع محل مثلجات وحلويات شهير، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية فيديوهات وأخبار حول صناديق هدايا تحتوي على حلوى وتورتة تم توزيعها على عدد من المواقع والشخصيات الشهيرة، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم "حظك اليوم" وهاشتاج "إحنا بتوع عيد ميلاد" دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية قبل أن تأتي الإجابة في صورة الإعلان التشويقي للفيلم.

حظك اليوم فيلم حظك اليوم الإعلان الرسمي للفيلم مواقع التواصل الاجتماعي كريم قاسم

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