كسوف الشمس.... تحذير عاجل من البحوث الفلكية بسبب شمس هذا اليوم|تفاصيل

تشهد الكرة الأرضية بعد أيام حدوث كسوف جزئي للشمس، ويعد هذا الكسوف هو الكسوف الأخير للشمس في عام 2022، وسوف يؤثر هذا الكسوف علي مصر لمدة 4 ساعات منذ بدايته وحتى نهايته.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق،ان يوم الثلاثاء 25 أكتوبر سوف يحدث كسوف جزئي للشمس، حيث يمكن رؤيته في مصر.

وصرح الدكتور تادرس أنه لا يحدث أي كسوف للشمس إلا إذا كان القمر محاقا، والكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يغطي القمر جزءا محددا فقط من قرص الشمس.

واضاف اننا سنري هذا الكسوف سنراه في مصر حيث سوف يحجب الجزء السفلي من قرص القمر الجزء العلوي من قرص الشمس في وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا.

وأوضح أن هذا الكسوف سيتمكن من رؤيته العديد من سكان المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند .. مؤكدا أنه لا يمكن رصد أي كسوفا للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين.

وحذر استاذ الفلك من محاولة رصد كسوف الشمس، وننوه انه لايمكن رصد أي كسوفا للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين، أن من يحاول رصد الكسوف بدون اي فلتر شمسي لحماية العين قد تحدث له أضرار جسيمة في عينية.