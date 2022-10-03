ليستر سيتي يحقق أولى انتصاراته في البريميرليج برباعية في شباك نوتنجهام

حقق فريق ليستر سيتي أولى انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بفوزه العريض على نوتنجهام فورست بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة التاسعة للمسابقة.

افتتح جيمس ماديسون التسجيل لـ ليستر سيتي بهدف في الدقيقة 25، أعقبه زميله هارفي بارنز بهدف ثان في الدقيقة 27.

وعاد ماديسون ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 35 من ركلة حرة مباشرة.

وسجل الزامبي باتسون داكا الهدف الرابع لـ ليستر سيتي في الدقيقة 73، مؤمنًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الرابعة في المركز التاسع عشر، متفوقًا على نوتنجهام فورست صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف.