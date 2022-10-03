عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليستر سيتي يحقق أولى انتصاراته في البريميرليج برباعية في شباك نوتنجهام

ليستر سيتي
ليستر سيتي

حقق فريق ليستر سيتي أولى انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بفوزه العريض على نوتنجهام فورست بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة التاسعة للمسابقة.

افتتح جيمس ماديسون التسجيل لـ ليستر سيتي بهدف في الدقيقة 25، أعقبه زميله هارفي بارنز بهدف ثان في الدقيقة 27.

وعاد ماديسون ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 35 من ركلة حرة مباشرة.

وسجل الزامبي باتسون داكا الهدف الرابع لـ ليستر سيتي في الدقيقة 73، مؤمنًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الرابعة في المركز التاسع عشر، متفوقًا على نوتنجهام فورست صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف.

 

ليستر سيتي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي ماديسون جيمس ماديسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

بعد إعدام المتهم.. النيابة العامة تعلن إذاعة المرافعة في قضية الطالبة سلمى

موضوعات متعلقة

تقرير: تين هاج يرحب برحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد.. واللاعب يخطط للمغادرة

في صفقة انتقال قياسية..فيوتشر يتعاقد مع الحاج باري قادمًا من الدوري الأمريكي

بقالي أيام بعيط وبتكسروا حلمي.. لاعبة تكشف كواليس استبعاد المحترفات من منتخب اليد

جونزالو هيجواين يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

تقرير: مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد هالاند لقطع الطريق على ريال مدريد

تأكيدات الدول المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة السرعة الدائرية في "الغردقة" تتزايد

بايرن ميونخ يعلن إصابة كيميتش ومولر بفيروس كورونا

ميسي يقود باريس سان جيرمان للفوز 2-1 على نيس في الدوري الفرنسي

ترشيحاتنا

اختفاء غواصة يوم القيامة وتجربة نووية قرب أوكرانيا.. بوتين يثير رعب الغرب

تامر أمين عن السبلايز: المدارس الخاصة لاتمل من فرض رزالات على أولياء الأمور

تسكين الطلاب بالأدوار العليا مخالف..التعليم تكشف مفاجأة في وفاة طفلة مدرسة العجوزة

الفئات المعفاة من سداد المصروفات بالمعاهد الأزهرية.. تعرف عليها

العثور على بردية لـ أحمس طولها 14 مترا داخل تابوت في سقارة

محمود علاء ينضم للاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول اللعب معه.. ثعبان ينتقم من هندي ويعضه من فمه

بفستان ملفت.. ريم البارودي تتألق بإطلالة صيفية

استند على نفسك.. زوجة رامى جمال تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

بعد طلاقها ... اختيار نسرين طافش ثالث اجمل امرأة مسلمة

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ