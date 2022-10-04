عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جنازة الإعلامية ماجدة عاصم ظهر اليوم بالشيخ زايد

ماجدة عاصم
ماجدة عاصم

أعلنت أسرة الإعلامية الراحلة ماجدة عاصم أنه سوف تشيع جنازتها بعد ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد بيفرلي هليز بمنطقة الشيخ زايد على أن تدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.
 

وفاة الإعلامية ماجدة عاصم


وغيَّب الموت قبل قليل، الإعلامية ماجدة عاصم، وهي إحدى مذيعات التلفزيون المصري، ووالدة الإعلامي والفنان الراحل عمرو سمير.

شقيقة ماجدة عاصم تعلن خبر وفاتها 

وقد أعلنت شقيقة ماجدة عاصم خبر وفاة أختها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث كتبت : ماتت أختي حبيبتى وروحي المذيعة ماجدة عاصم خلاص مشيتي ياحبيبي بعد عذابك خمس سنوات على رحيل أبنك وابنى حبيبي المذيع عمرو سمير تحملى بكل ايمان ورضا مشيتي ياحبييتى مشيتي يارب أسقة مش قادرة أكمل البوست.

 

معلومات عن الإعلامية الراحلة

تزوجت ماجدة عاصم من الفنان الراحل كرم مطاوع، وقدمت مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال ومن أشهرها كان برنامج "ذكريات وحكايات" الذى كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية الكبيرة.

وتعد ماجدة عاصم واحدة من أشهر المذيعات في فترة الثمانينات، وهي شقيقة المذيعة سلوى عاصم. وقد تركت ماجدة عاصم العمل في التلفزيون المصري بعد أن وصلت إلى سن الستين كما أنها قررت ارتداء الحجاب.

ماجدة عاصم رحيل ماجدة عاصم وفاة ماجدة عاصم وفاة والدة عمرو سمير تشيع جثمان ماجدة عاصم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

موضوعات متعلقة

وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير

خاص| إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية بعد جدل طويل

تعبانة جسديا ونفسيا.. المطربة أمينة تعلن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

فقد 30 كيلو من وزنه..فنان سوري شهير يثير الجدل برسالة مؤثرة لجمهوره

ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب.. محطات في حياة الراحلة

طرح فيلم سمايل في دور العرض المصرية

توفيق عكاشة وزوجته في حفل زفاف سالي عبد السلام.. شاهد

بكاء والتفاف حول الكينج.. أبرز لقطات حفل زفاف سالي عبد السلام

ترشيحاتنا

رئيس كوريا الجنوبية يحذر الشمال من رد حاسم.. واليابان تدعو مواطنيها للاختباء

أمطار ورياح.. انخفاض في درجات الحرارة الثلاثاء 4-10-2022

منتصف الليل.. سماء القاهرة على موعد مع اقتران القمر بلؤلؤة المجموعة الشمسية

سيناتور: أمريكا في حالة حرب وبايدن لا يريد الاعتراف

وفاة القاضي الأمريكي المخضرم لورانس سيلبرمان صاحب أشهر حكمين بتاريخ الولايات المتحدة

جلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول في الزمالك تثير ذعر الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

ثعبان يقتحم مباراة بالهند ويروع اللاعبين.. فيديو

بعد حفل زفافها.. شاهد إطلالات ابنة أحمد صيام

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ