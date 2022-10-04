تشييع جنازة الإعلامية ماجدة عاصم ظهر اليوم بالشيخ زايد

أعلنت أسرة الإعلامية الراحلة ماجدة عاصم أنه سوف تشيع جنازتها بعد ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد بيفرلي هليز بمنطقة الشيخ زايد على أن تدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.



وفاة الإعلامية ماجدة عاصم



وغيَّب الموت قبل قليل، الإعلامية ماجدة عاصم، وهي إحدى مذيعات التلفزيون المصري، ووالدة الإعلامي والفنان الراحل عمرو سمير.

شقيقة ماجدة عاصم تعلن خبر وفاتها

وقد أعلنت شقيقة ماجدة عاصم خبر وفاة أختها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث كتبت : ماتت أختي حبيبتى وروحي المذيعة ماجدة عاصم خلاص مشيتي ياحبيبي بعد عذابك خمس سنوات على رحيل أبنك وابنى حبيبي المذيع عمرو سمير تحملى بكل ايمان ورضا مشيتي ياحبييتى مشيتي يارب أسقة مش قادرة أكمل البوست.

معلومات عن الإعلامية الراحلة

تزوجت ماجدة عاصم من الفنان الراحل كرم مطاوع، وقدمت مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال ومن أشهرها كان برنامج "ذكريات وحكايات" الذى كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية الكبيرة.

وتعد ماجدة عاصم واحدة من أشهر المذيعات في فترة الثمانينات، وهي شقيقة المذيعة سلوى عاصم. وقد تركت ماجدة عاصم العمل في التلفزيون المصري بعد أن وصلت إلى سن الستين كما أنها قررت ارتداء الحجاب.