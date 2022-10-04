ظهرت كمذيعة بفيلم ليلة عسل.. معلومات عن الإعلامية الراحلة ماجدة عاصم

توفيت منذ قليل الإعلامية الكبيرة ماجدة عاصم والدة الإعلامي الراحل عمرو سمير وطليقة الفنان كرم مطاوع.



شقيقة ماجدة عاصم تعلن خبر وفاتها



وقد أعلنت شقيقة ماجدة عاصم خبر وفاة أختها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث كتبت : ماتت أختي حبيبتى وروحي المذيعة ماجدة عاصم خلاص مشيتي ياحبيبي بعد عذابك خمس سنوات على رحيل أبنك وابنى حبيبي المذيع عمرو سمير تحملى بكل ايمان ورضا مشيتي ياحبييتى مشيتي يارب أسقة مش قادرة أكمل البوست.



معلومات عن الراحلة ماجدة عاصم

شاركت بشخصها كمذيعة في فيلم (ليلة عسل) للمخرج محمد عبدالعزيز، في عام 1990، شقيقتها هي المذيعة سلوى عاصم، تزوجت من الخبير السياحي سمير محمد علي شما وأنجبت منه المذيع والممثل عمرو سمير، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الفنان كرم مطاوع والذي انفصلت عنه قبل وفاته بشهر.

وفاة نجل ماجدة عاصم قبل رحيلها بـ٥ سنوات

وكان ابنها الإعلامي عمرو سمير قد فارق الحياة منذ خمس سنوات بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ33 عاما، أثناء تواجده في إسبانيا.



والذي بدأ حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم "القتل اللذيذ" أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج. وتتقدم أسرة "صدى البلد" بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته.

