استجابة لأهالي شمال سيناء.. إنشاء مدرسة للعلوم والتكنولوجيا للمتفوقين بالعريش

طالب الأهالي بمحافظة شمال سيناء، بحصول المحافظة علي نصيبها من المدارس المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا لتخريج كوادر متخصصة أسوة بباقي محافظات الجمهورية لتخفيف العبء علي أولياء الأمور واعطاء الفرصة للطلبة لتحقيق طموحاتهم في الالتحاق بالمدارس المتخصصة والتي يوجد لها فرص عمل في الشركات الاستثمارية مستقبلا، خصوصا بعد التوجيه الرئاسي بإنشاء مدرسة "steem " بمدينة العريش.

تخصيص ارض

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إنه سيتم طرح اقامة مدرسة "steem " بمدينة العريش قريبا، حيث تم تخصيص ارض بمدينة العريش، لإنشاء مدرسه steam. للعلوم والتكنولوجيا حتي لايتغرب الطلاب عن أسرهم مما يزيد من اعباء المصروفات الدراسية والإقامة والاعاشة بعيدا عن أسرهم.

