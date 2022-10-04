عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استجابة لأهالي شمال سيناء.. إنشاء مدرسة للعلوم والتكنولوجيا للمتفوقين بالعريش

احدي المدارس الجديدة
احدي المدارس الجديدة بمدينة العريش

طالب الأهالي بمحافظة شمال سيناء، بحصول المحافظة علي نصيبها من المدارس المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا  لتخريج كوادر متخصصة أسوة بباقي محافظات الجمهورية لتخفيف العبء علي أولياء الأمور واعطاء الفرصة للطلبة لتحقيق طموحاتهم في الالتحاق بالمدارس المتخصصة والتي يوجد لها فرص عمل في الشركات  الاستثمارية مستقبلا، خصوصا بعد التوجيه الرئاسي بإنشاء مدرسة "steem "  بمدينة العريش.

تخصيص ارض

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال  سيناء، إنه سيتم طرح اقامة مدرسة "steem " بمدينة العريش  قريبا، حيث تم تخصيص ارض  بمدينة العريش،  لإنشاء مدرسه steam. للعلوم والتكنولوجيا حتي لايتغرب الطلاب عن أسرهم مما يزيد من اعباء المصروفات الدراسية والإقامة والاعاشة بعيدا عن أسرهم.
 

txt

محافظ شمال سيناء: 240 مليون جنيه استثمارات التعليم

العريش مدرسة العلوم التكنولوجيا المتفوقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

ينافس آيفون..هاتف جديد في الأسواق العالمية سعره 3400 جنيه

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

على دفعات وبدون فوائد.. قسط مصاريف المدارس لأولادك بخطوات بسيطة

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

ترشيحاتنا

زيلينسكي يغلق باب الحوار مع بوتين.. والكرملين: ننتظر الرئيس الأوكراني الجديد

طلب إحاطة حول مطالبة وكلاء السيارات والتجار للحاجزين ضرورة السداد بالدولار

رفض طعن أحمد طنطاوي لإعادة انتخابات مجلس النواب في دائرته

موعد مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تحذير شديد اللهجة.. عواصف شمسية ضخمة تنطلق نحو الأرض

قرارات وليس توصيات.. العالم يضع آماله على COP-27 لمواجهة التغيرات المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الألماس والذهب.. سعر خيالي لـ ساعة أمال ماهر .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

النسر موجود ولا هيتشال.. التفاصيل الكاملة لتغيير شعار النادي الأهلي

طبيب يكشف مفاجأة عن أدوار البرد المنتشرة هذه الأيام

فيديو

تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الاهلي | رقم خيالي

تراجع الدولار عالميا وانخفاض حاد في أسعار الذهب

بفستان أبيض أنيق.. شيرين عبد الوهاب فى احتفالات نصر أكتوبرI فيديو

الراجل بيبقي لطيف أوي في الحرام.. أبرز تصريحات هبة قطب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ