إسلام جمال: فخور بمشاركتي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

أعرب الفنان إسلام جمال عن سعادته بالمشاركة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر .

وكتب إسلام جمال عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" فخور بمشاركتي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 🇪🇬".

وكان قد شاهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان " مشروع مصري" والذي دشنته إدارة الشئون المعنوية وهو مشروع ثقافي درامي توعوي.

ووجه الرئيس السيسي كلمة لـ أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر قائلاً: "كان مهم أوي إنكوا تكونوا موجودين النهارده علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا تمن الكرامة بيتعمل ازاي".

وأضاف “السيسي”، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر: "ثمن الكرامة لا بيتعمل بالكلام و لا بالشعارات.. بيتعمل بالدم والتضحيات.. ولما اتعمل بالدم والتضحيات فضل باقي حتى الآن".

وتابع: "عظيم الشرف إننا نلتقي بكم وعظيم الشرف لينا اننا نشوفكو.. ربنا يارب يديكو الصحة ويجازيكو خير على كل ما فعلتموه أنتم وكل أبناء هذا الجيل في وقته.. متشكرين".