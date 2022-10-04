بالمستندات .. مركز التسوية والتحكيم يؤيد حل اتحاد المصارعة

أصدر اليوم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حكماً استئنافياً في الدعوي رقم ١٦ لسنة ٥ ق بتأييد حكم أول درجة بحل اتحاد المصارعة وبطلان الانتخابات التي أجريت بتاريخ ١٣ /١١/ ٢٠٢١ م .

وأعلن المستشار القانوني محمود الصياد محامي محمد عبد العزيز، أنه بصدور هذا الحكم فقد حل مجلس إدارة اتحاد المصارعة الحالي لبطلان اجراءات الجمعية العمومية التي عينت هذا المجلس وسيتم اجراء انتخابات جديدة للاتحاد .

وصرح المستشار الصياد أن هذا القضاء من شأنه أن يصحح بعض المفاهيم والأعراف المخالفة للقانون التي يتم ادارة العملية الانتخابية بموجبها ، وذلك بشأن دور اللجنة التنسيقية في اعتماد تصنيفات الأندية وبعض الإجراءات الأخرى التي تضم العملية الانتخابية بالبطلان لعدم مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة والمنظمة لها.