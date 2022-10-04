برلماني: رسالة السيسي للهيئات القضائية تؤكد أن استقلال القضاء قيمة راسخة بالوطن

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ بالاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في البلاد ورسالته لهم، بأن حقوق المصريين أمانة في أعناقهم.



ونوه يوسف نسيم، في تصريح له اليوم، باستقلال القضاء المصري وشموخه وعزته واستقلالية رؤيته وأحكامه في مختلف القضايا، انطلاقا من رؤية وطنية بالفصل التام بين السلطات الثلاث وتعزيز هيبة ومكانة القضاء المصري باستمرار، والمشهود له عبر العالم أجمع.

وأشار وكيل دينية الشيوخ، إلى أن رسالة الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالهيئات القضائية، بأن القضاء عليه مسئولية كبيرة في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار الاجتماعي، الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم، وهو ما يؤكد على الاحترام الشديد للقضاء والقضاة ودورهم الراسخ في المجتمعات.

واختتم النائب نادر نسيم، بالتأكيد على أن مصر تزهو بين مختلف الدول العربية والأجنبية بقضائها الشامخ وأحكامها العادلة وعدم التدخل من قريب أو بعيد في عمله، وهو ما يحسب للرئيس السيسي وعهده، فالعدل أساس الملك، والوطن حريص على العدالة واستئصال الفساد وهى قيم سامية تحياها مصر اليوم.