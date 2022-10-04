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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة

العاهل الأردني والوفد
العاهل الأردني والوفد المرافق له يلتقيان سلطان عمان

منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الثلاثاء، وسام النهضة المرصع، تقديرا له وتجسيدًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين.

وجاء ذلك بمناسبة زيارة الملك عبد الله الثاني الرسمية إلى سلطنة عُمان.

وحسب وكالة “بترا” الأردنية، يًمنح وسام النهضة المرصع للملوك ورؤساء الدول والأمراء.

أرفع الأوسمة العُمانية

فيما منح السلطان هيثم الملك عبد الله الثاني وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية تقديرا له واعتزازًا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وجرت مراسم منح الوسامين في قصر العلم العامر بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والسيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق.

وأقام سلطان عمان، مأدبة عشاء رسمية للملك الأردني في مسقط، تكريمًا له والوفد المرافق له.

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