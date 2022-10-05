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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري نصر الله: أفلامي مغامرة بالنسبة لي وتنتصر لفكرة حب الذات

يسري نصر الله
يسري نصر الله

أكد المخرج يسري نصر الله، إنه حزن كثيرا لتوقف عرض فيلم "باب الشمس" في العالم، بعدما جرى عرضه كثيرا على عددا من القنوات العربية، "أنا مش عارف الفيلم ده عند مين وليه دلوقتي مش بيتعرض، وأفلامي ببساطة بتنتصر لفكرة حب الذات".

 

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وأضاف "نصر الله"، في حواره في برنامج “ في المساء مع قصواء ” المذاع على قناة “ سي بي سي ”، أن كافة أفلامه تكون مغامرة بالنسبة له، حيث أنه يهوى الظهور في مناطق غير معتاد عليها لاكتشاف ما يحدث فيها.

 

واستطرد: "عمري ما عملت فيلم علشان أبرهن على حاجة، أنا بدخل الفيلم علشان ببقي عايز اكتشف الحقائق ومخاوفي والحاجات اللي بحبها واللي محبهاش، ودي علاقتي بالسينما في الأخر، ومش بحاول أقنع المشاهد بأي حاجة سواء حلو أو مش حلو".

 

وأوضح أن فيلم "باب الشمس" كان نتاج رواية رائعة كتبها الكاتب إلياس خوري، وكانت مبنيه على شهادات قاطني المخيمات في لبنان والذين عاصروا فترة النكبة.

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