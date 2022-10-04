عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدين القومي الأمريكي يبلغ مستوى تاريخيا ويتخطى حاجز 31 تريليون دولار

أرشيفية
أرشيفية

بلغ الدين القومي الأمريكي مستوى تاريخيا، وصل إلى 31 تريليون دولار، حسبما أفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقا لبيانات الخزانة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة مدينة بـ 31.1 ترليون دولار على المستوى المحلي، موشيرة إلى أن معظم الديون تعود لأفراد بقيمة تصل لأكثر من 24 تريليون دولار.

وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن ديون الولايات المتحدة للحكومات الأجنبية تصل إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى حقيقة أنه في مواجهة ارتفاع الأسعار، أصبحت خدمة الديون مهمة مكلفة بشكل متزايد.
 

الولايات المتحدة تحذر كوريا الشمالية من عواقب صارمة حال استمرارها في تهديد جيرانها

وفاة القاضي الأمريكي المخضرم لورانس سيلبرمان صاحب أشهر حكمين بتاريخ الولايات المتحدة

الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة الأسعار الدين القومي الديون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان 0-1 في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا

تبدأ من 276 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري |صور

دعاء قضاء الدين قبل النوم.. وكلمات تفتح الأبواب المغلقة

تحذير: تناول الخبز والأرز الأبيض يضر القلب| دراسة تكشف التفاصيل

25 محاولة لإنعاش القلب.. دعوات الشفاء لبطلة مصر في الترايثلون تغزو السوشيال ميديا

هدم أم ترميم..تقرير السلامة الإنشائية يحسم مصير مدرسة المعتمدية في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاك الموت يحلق فوق المدارس.. 6 حوادث ترعب المصريين خلال 72 ساعة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة من نوعين بروتين

شبه بعض..فساتين هبة مجدي و ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

بعد القصاص.. والدة ضحية الخادمة الإثيوبية بالسعودية: سأتذكرك طوال حياتي ياطفلتي

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ