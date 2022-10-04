الدين القومي الأمريكي يبلغ مستوى تاريخيا ويتخطى حاجز 31 تريليون دولار

بلغ الدين القومي الأمريكي مستوى تاريخيا، وصل إلى 31 تريليون دولار، حسبما أفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقا لبيانات الخزانة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة مدينة بـ 31.1 ترليون دولار على المستوى المحلي، موشيرة إلى أن معظم الديون تعود لأفراد بقيمة تصل لأكثر من 24 تريليون دولار.

وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن ديون الولايات المتحدة للحكومات الأجنبية تصل إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى حقيقة أنه في مواجهة ارتفاع الأسعار، أصبحت خدمة الديون مهمة مكلفة بشكل متزايد.

