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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدم أم ترميم..تقرير السلامة الإنشائية يحسم مصير مدرسة المعتمدية في الجيزة

درابزين مدرسة المعتمدية
درابزين مدرسة المعتمدية

أكد مصدر بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، أنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من مهندسي الهيئة، لمعاينة مبنى مدرسة المعتمدية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بالجيزة.

اللجنة تقرر مدى السلامة الإنشائية ومدى صلاحيتها لإستقبال الطلاب، أم ترميم المبنى أو هدمه وإعادة بنائه، وجاري الإنتهاء من تقرير بذلك ورفعه إلى محافظ الجيزة والجهات المختصة وذلك بعد انهيار درابزين سلم الدور الأرضى فى المدرسة، مما أدى إلى وفاة الطالبة ملك محمد محمد، وإصابة عدد من الطالبات.

وكان النائب العام قد أمر بالتحقيق في واقعة انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات بكرداسة، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال المسئولين والشهود بها، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان فتاة متوفاة بمستشفى إمبابة العام، وسؤال المصابات به، واللاتي بلغ عددهن خمس عشرة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة مفاده أنه عقب الانتهاء من الفسحة بالمدرسة صباح يوم الأحد الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على درج السلم المؤدي للطابق العلوي، مما أدى لانهيار جزئي بالسياج الخرساني للدرج، وقد بلغ الانهيار نحو مترين، مما أسفر عن إصابة عدد منهن ونقلهن إلى المستشفى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق تحقيق انتقل إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال مديرها، ومشرف الدور، ومشرف اليوم، ومسئولي الأمن والصيانة بها، وكذا سؤال المسئولين بهيئة الأبنية التعليمية ورئيس حي كرداسة، وسائر من يمكن سؤالهم من الشهود.

و انتقل فريق آخر إلى مستشفى إمبابة العام لسؤال المصابات ومناظرة المتوفاة، حيث وقفت النيابة العامة حتى ساعته على إصابة خمس عشرة فتاة، ووفاة واحدة من جراء الواقعة.

وجارٍ استكمال التحقيقات، وسوف تعلن النيابة العامة عن تفصيلاتها حين انتهائها والوقوف على تصور لكيفية وسبب وقوع الحادث.

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