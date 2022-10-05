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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جالي رسائل شكر كتير.. نور محمود يتحدث عن دوره في مسلسل الاختيار|فيديو

الفنان نور محمود
الفنان نور محمود

قال الفنان نور محمود ، إن أول شهادة تمثيل حصل عليها في حياته كانت في الصف الثالث الابتدائي ن ولذك من خلال مشاركته في مسرح المدرسة ، مردفا :" من وأنا صغير وأنا نفسي أطلع ممثل " .

وتابع الفنان نور محمود ، خلال لقائه لـ برنامج " صاحبة السعادة "  مع الفنانة اسعاد يونس ، والمذاع على فضائية "دي إم سي " ، أن بداياته كانت مشهد واحد في مسلسل " حدائق الشيطان " ، وبعدها اشترك في مسلسل " العندليب " ، وتعددت المحاولات حتى اشترك في مسلسل " الاختيار " .

واسترسل ، أن تلقى رسائل شكر كثيرة على دورة في مسلسل " الاختبار1 " ، ومنها رسائل شكر من دفعة الضابط الشهيد " محمد درويش " ، مردفا : " دفعته أجمعت أني شبهه في الحقيقة وطريقة كلامي زيه " . 

وأصرت الفنانة القديرة اسعاد يونس علي الاستمرار في تسجيل برنامجها “ صاحبة السعادة ” رغم تعرضها للإصابة فى قدمها .

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة اسعاد يونس اثناء تواجدها فى كواليس البرنامج وتظهر عليها علامات الاصابة .


 

الفنان نور محمود برنامج صاحبة السعادة مسلسل الاختبار1 توك شو نور محمود

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