عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-10-2022

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

و تراجع الدولار أمس الثلاثاء مع توقف عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن الارتفاع بعد موجة من الزيادات، الأمر الذي أتاح فرصة لأسواق الأسهم وساعد اليورو والجنيه الإسترليني على التقاط الأنفاس والتعافي بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء .. فيديو

الدولار ينهار عالمياً واليورو يرتفع .. أسعار العملات اليوم

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.66 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.60جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.62 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار الأمريكى الدولار اليوم سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

فين ماما دى.. زوجة احمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-10-2022

رد صادم من محمود علاء على تسبب «القاضية ممكن» في رحيله عن الزمالك

ترشيحاتنا

روسيا تحذر من احتمالية الصدام العسكري المباشر مع الغرب

4 كلمات دعا بهم النبي وقت الكرب

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

خالد الغندور: لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

الرابع في الطريق.. الزمالك يعوض رحيل طارق حامد بـ 3 لاعبين سوبر

أكبر حاملة طائرات تدخل الخدمة.. الوحش الأمريكي يستعد للحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فين ماما دى.. زوجة احمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

داخل صالون التجميل.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

خبير تغذية يحذر من أسوأ وجبة إفطار تبدأ بها اليوم.. تعرف عليها

بملابس ملفتة.. شقيقة محمد رمضان تثير جدلًا عبر إنستجرام برفقة زوجها

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ