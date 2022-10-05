قصواء الخلالي: الندوات التثقيفية للقوات المسلحة تبث روح الانتماء لدى الأجيال

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، قائلة: "النهاردة يوم جميل في مصر، ويوم مبهج وتسلم ايد الناس اللي اشتغلت وتعبت وعمت اليوم العظيم ده".

وأضافت الخلالي، في حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "تشرفت بأنني كنت أحد حضور وجمع غفير من أنماط مختلفة من المصريين في فعاليات الندوة، بلدنا جميلة وعظيمة، وهناك حفاوة كبيرة بنصر أكتوبر، وجرى بذل جهد كبير جدا في تنظيم هذا الحدث، الذي يبث روح الانتماء لدى الأجيال".

وتابعت: "الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة شهدت تفاصيل دقيقة ورسائل مباشرة وغير مباشرة، وتكريم الأبطال وجرى تكريم رجال من أخر مَن تبقوا في انتصار أكتوبر وعبروا وحرروا الأرض واستردوا الشرف المصري".

وأشارت، إلى أن احتفالية اليوم عظيمة وشهدت الكثير من التفاصيل واللفتات الإنسانية والتركيز على نصر أكتوبر: "أي حدث يتم إسناده إلى الشؤون المعنوية للقوات المسلحة يكون دقيقا بدقة متناهية ونتوجه لهم بالشكر على الندوات التثقيفية وإحياء هذا اليوم بهذه الصورة المشرفة للدولة والتي كان الجميع سعيدا بها، وعلى رأسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كانت السعادة بادية على وجهه بهذا الاحتفال والتفاصيل الصغيرة".

وأكدت، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم كانت مهمة جدا وبها الكثير من الرسائل المفيدة والثرية والتي لها إفادة مباشرة لمصر والعالم كله: "ولكن في الحقيقة، الحدث كان مشرفا ويليق بانتصار أكتوبر العظيم".