أيتن عامر تتألق بسيلفي جديد على انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت أيتن بسيلفي من المرايا أثناء التسوق، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها معلقين على رشاقتها وجمالها الملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

طرحت الفنانة آيتن عامر أحدث أغانيها بعنوان «طلعت شاطرة»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» من كلمات أحمد علاء الدين وألحان نورهان البغدادي.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة لآيتن عامر خلال هذا الموسم بعد أغنيتي توتا فروتا وخطافة الرجالة ، والتى سبق وطرحتهما بداية موسم الصيف.

يذكر أن آخر اعمال آيتن عامر الدرامية، مسلسل "مكتوب عليا" بطولة النجم أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.