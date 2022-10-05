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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر تتألق بسيلفي جديد على انستجرام.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت أيتن بسيلفي من المرايا أثناء التسوق، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها معلقين على رشاقتها وجمالها الملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

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آيتن عامر تنضم إلى قائمة عشاق صور سيلفي الأسانسير

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الست بتحلو لما تحب نفسها.. تعليق نارى من آيتن عامر بعد انفصالها

طرحت الفنانة آيتن عامر أحدث أغانيها بعنوان «طلعت شاطرة»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» من كلمات أحمد علاء الدين وألحان نورهان البغدادي.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة لآيتن عامر خلال هذا الموسم بعد أغنيتي  توتا فروتا وخطافة الرجالة ، والتى سبق وطرحتهما بداية موسم الصيف.

يذكر أن آخر اعمال آيتن عامر الدرامية، مسلسل "مكتوب عليا" بطولة النجم أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

ايتن عامر انستجرام الفنانة ايتن عامر خطافة الرجالة

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